De la expectación con Saúl a su presumible despedida sin balón

El Sevilla echará el cierre a la temporada 24-25 este domingo a partir de las 16.15 horas cuando visite en La Cerámica al Villarreal en un duelo en el que los dos clubes no se juegan nada ya que los nervionenses ... han certificado la permanencia y los locales han obtenido la clasificación para la Champions sin posibilidad de perder esa quinta plaza. No ha sido una temporada nada fácil para el equipo blanquirrojo, que ha estado coqueteando con el descenso durante el tramo final del curso. Tampoco ha sido un curso sencillo para Saúl Ñíguez, un futbolista que llegaba al Ramón Sánchez-Pizjuán para reflotar su carrera y que no ha rendido al nivel esperado pudiendo decir ahora adiós al club sin tener además la posibilidad de jugar el último encuentro con el resto de sus compañeros.

Con más de 350 partidos en Primera y habiendo sido internacional con la selección española en casi 20 ocasiones tras un dilatado paso por el Atlético de Madrid, la llegada de Saúl al Sevilla provocaba gran expectación. Es cierto que el futbolista ilicitano no llegaba en su mejor momento, pero era visto como una pieza que, por su experiencia, podía encajar en una plantilla en proceso de rejuvenecimiento. El futbolista ha puesto de su parte luciendo compromiso en momentos clave. Ha intentado liderar al vestuario portando el brazalete de capitán y ha forzado físicamente para poder estar en duelos cruciales, pero las cosas no le han salido tal y como esperaban tanto él como el club durante la temporada. Se ha perdido varios partidos por sanción y otros muchos por lesión. No ha tenido suerte en este último apartado, ya que nunca había arrastrado durante un curso tantos problemas de este tipo y, fruto de ello, se perderá casi con total seguridad el duelo que cierra la temporada. Ya causó baja ante el Real Madrid después de que forzara para estar en el trascendental duelo ante Las Palmas y ahora apunta a no ser parte de la expedición que viaje a La Cerámica debido a que no está recuperado y, como consecuencia de ello, no se entrenó ayer en la reanudación de los entrenamientos de grupo. Saúl tiene un año más firmado con el Sevilla, aunque ambas partes (club y jugador) tienen la opción de desvincularse tras esta campaña, algo que parece que ocurrirá después de que este curso no haya sido tan satisfactorio como se esperaba en los aspectos individual y colectivo.

