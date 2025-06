Saúl y su despedida del Sevilla: «Me quedo con la actitud del equipo y del club para no venirse abajo»

Ha utilizado Saúl Ñíguez su cuenta personal de Instagram para despedirse del Sevilla FC y de sus aficionados al poco tiempo de que la entidad sevillista haya anunciado este domingo que el ilicitano no continuará la próxima temporada en la disciplina del primer equipo nervionense, cortando de esta manera la segunda temporada de cesión que el centrocampista tenía en virtud del acuerdo firmado con el Atlético de Madrid el pasado verano de 2024.

«Ha sido un placer formar parte del histórico Sevilla FC. Desde el primer día no tuve dudas en unirme, y sumado al cariño que me mostró el club, me entregué al máximo. Muchas gracias a todo el equipo directivo, al cuerpo técnico, a mis compañeros y, sobre todo, a la afición que estuvo siempre ahí apoyando al club en las buenas y en las malas. La temporada no fue como a todos nos hubiera gustado, por diversos factores, pero me quedo con la actitud del equipo y del club para no venirse abajo. Pero llega un día como hoy y me doy cuenta de que solo se me vienen a la cabeza cosas positivas vividas en el Sevilla FC. Gracias, Sevilla», ha sido el mensaje que ha publicado el centrocampista de Elche que ha acompañado con una fotografía suya aplaudiendo en un partido disputado en el Sánchez-Pizjuán y con el mensaje final de agradecimiento «gracias, Sevilla».

El centrocampista ilicitano no ha tenido su mejor año, dejando el poso de que el Sevilla no acertó en su contratación, por mucho que las condiciones de su llegada fuesen económicamente asumibles, algo que le echó en cara el público que ha acudido a los partidos del primer equipo nervionense durante la temporada.

Venía con una sanción de la temporadaanterior y no pudo debutar ante Las Palmas. Luego fue expulsado ante el Girona por tarjeta roja directa. Y entre septiembre y noviembre estuvo aquejado de una lesión en la cadera. Así que, entre unas cosas y otras, no logró tener continuidad entre diciembre y mayo, aunque no fue convocado por Joaquín Caparrós para los últimos dos partidos ligueros, ante el Real Madrid y el Villarreal.