Saúl brilla en Brasil: «Estamos viendo al mejor Saúl de su carrera»

Saúl está volviendo a reencontrarse con su mejor fútbol. Después de su cesión al Sevilla FC en la pasada campaña donde no estuvo a la altura de lo esperado, el madrileño está deslumbrando en Brasil en sus inicios como jugador del Flamengo. Tras dar a luz su mujer, Saúl tuvo que viajar con el equipo para disputar el partido frente al EC Juventude. El centrocampista fue uno de los protagonistas en la victoria por 0-2 del Flamengo, dando una asistencia y jugando los 90 minutos.

Ocho partidos disputados desde su llegada a Brasil, siendo suplente en los tres primeros y titular en los cinco siguientes. En sus cinco titularidades, el equipo dirigido por Filipe Luis ha conseguido cuatro victorias y un empate. A estos buenos resultados lo acompañan las buenas sensaciones del jugador, que está siendo una pieza fundamental en el conjunto brasileño.

«Estamos viendo al mejor Saúl. Quizás el mejor Saúl de su carerra. Es un mérito suyo y también del club, por creer en el potencial de recuperar el potencial de este jugador», comentó su entrenador Filipe Luis al término del encuentro frente al EC Juventude.

Además, su antiguo compañero en el Atlético de Madrid puso en valor su rendimiento tras su paternidad: «Creo que tener un hijo es muy motivador. Tampoco esperaba que jugara con tanta calidad hoy después de todo ese esfuerzo, despertándose a las cuatro de la mañana, tomando dos vuelos y viniendo aquí».

