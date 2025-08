Salto al vacío por Agoumé

El pasado verano el Sevilla decidió incorporar definitivamente a Lucien Agoumé a su equipo. El centrocampista francés había formado parte del equipo blanquirrojo durante la segunda mitad de la temporada 23-24 y, con Quique Sánchez Flores a los mandos, se vislumbraba que ... era un futbolista en crecimiento, pero registraba en sus apariciones algunos errores que explicaban porqué no se había logrado afianzar en un gran club de Europa como el Inter de Milán.

Víctor Orta y su equipo mantuvieron la confianza en un futbolista que no se hizo titular indiscutible con Quique Sánchez Flores, y se sentó de nuevo con el Inter para volver a negociar, aunque, tras la cesión, ahora buscaba incorporar al futbolista a título definitivo. La situación económica del Sevilla hace prácticamente imposible que se realicen las importantes inversiones de años atrás en traspasos, por lo que Orta apuró las opciones para convencer a los italianos. Finalmente consiguió incorporar al futbolista mediante un acuerdo de copropiedad tan típico en Italia. El antiguo director deportivo sevillista además consiguió que se incluyera en el acuerdo un plazo a través del cual el Sevilla podía aumentar el porcentaje que del futbolista posee. La fecha límite para poder hacerlo efectivo estaba establecida para ayer 31 de julio,y el Sevilla finalmente anunció un día antes que había activado esta cláusula y que ahora tiene mayor control sobre el futbolista.

Si el pasado verano el club de Nervión abonó cuatro millones de euros para hacerse con el 50% de los derechos del futbolista, ahora ha tenido que pagar otros cuatro para elevar este porcentaje hasta el 90% dejando en únicamente un 10% el control del Inter sobre el futbolista. Agoumé firmó en julio de 2024 con el Sevilla un contrato hasta 2028 y seguirá vinculado al club bajo este acuerdo. Esa es la idea inicial, aunque, como ocurre con todos los futbolistas de la plantilla de Almeyda, todo puede cambiar antes de que cierre el mercado de fichajes.

El Sevilla es el único equipo de LaLiga que no ha gastado ni ha ingresado por traspasos. Antonio Cordón ya anticipó que el grueso de las operaciones se cerrarían en el tramo final del mercado y su guion se está cumpliendo. Pese a que la estrategia del nuevo director deportivo mantiene al Sevilla sin invertir en traspasos (Suazo y Alfon han llegado libres), el club finalmente sí ha apostado por hacer una inversión en Agoumé. Este gasto figuraba desde hace tiempo en la lista de tareas pendientes de la dirección deportiva fuera quien fuera el responsable de este área por el crecimiento que ha mostrado el futbolista y por el potencial que sigue atesorando. No obstante, la delicadísima situación económica del club de la que es consciente Cordón obliga a repensar varias veces cada movimiento antes de decidirse a acometerlo. Los cuatro millones de euros que el Sevilla ha pagado al Inter de Milán limitan más las opciones del club nervionense en el mercado en el que buscará firmar a futbolistas libres, incorporar a cedidos o sumar al equipo a jugadores por el que haya que pagar una cantidad muy reducida de traspaso.

El riesgo de la apuesta

Entienden en el Sevilla que el futbolista está preparado para seguir creciendo y elevando su nivel, algo de lo que se pueden beneficiar desde el punto de vista deportivo o desde la perspectiva económica. Incluso podría sacar partido en ambos sentidos. Si permanece en el equipo y continua progresando de la forma en la que confían en el club que lo puede hacer, Matías Almeyda podría tener a su disposición a un futbolista de nivel para una temporada complicada. En caso de que llegue una oferta que ronde los 20 millones, el club de Nervión obtendría recompensa económica a los ocho millones de euros que ha invertido en los dos últimos veranos. Otra de las opciones que están sobre la mesa y a través de la cual el Sevilla se vería reforzado doblemente por su decisión sería que el futbolista rindiese a buen nivel durante esta temporada y que posteriormente consiguiera venderlo a otro club obteniendo un importante ingreso.

No obstante, también existe el riesgo de que el futbolista no mejore como esperan en el Sevilla y no rinda a buen nivel quedándose de este modo estancada su valoración en el mercado tras haber hecho el club una apuesta relevante en su contexto actual.

Agoumé rindió por encima del nivel global del equipo durante el tramo final de la pasada campaña y dio continuidad a su buen momento durante la Eurocopa sub 21 a la que acudió como representante de la selección francesa. El Sevilla es consciente de que el hecho de que el Inter en su día apostara por Agoumé y que el futbolista ahora rinda a buen nivel y tenga un importante margen de mejora a sus 23 años puede hacer que otros clubes se interesen en él. A través de estos razonamientos han justificado su apuesta en un momento clave.

El centro del campo sevillista sufrirá importantes modificaciones en lo que resta de mercado ya que Saúl y Lokonga no han sido suplidos en la plantilla sevillista. Matías Almeyda espera pacientemente que se sumen más piezas a su equipo.