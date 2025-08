La salida de Rafa Mir se enquista y agobia al Sevilla

Antonio Cordón trabaja en dar salidas a los futbolistas con los que el club no cuenta, pero por el momento no ha conseguido colocar a ninguno de los descartes. Algunos futbolistas han contado con ofertas para marcharse del club, mientras que otros no consiguen ... despertar interés en el mercado. No es el caso de Rafa Mir, que, pese a que en las últimas temporadas no ha ofrecido el mejor rendimiento deportivo posible, sí que tiene pretendientes. Son muchos los clubes que han buscado firmar al futbolista pero no han terminado de convencerlo.

El Sevilla prioriza ahorrarse la ficha de un futbolista con contrato hasta junio de 2027y salario de otra época. No obstante, en el club se oponen a pagarle lo que le queda por percibir a la vez que el delantero no está dispuesto a marcharse sin recibir hasta el último euro del salario que firmó en 2021. Mir está dispuesto a cumplir su contrato pese a que todo indica que no tendrá oportunidades de jugar. Las propuestas que le han llegado a Rafa Mir hasta la fecha no le han contentado, pero la opción que surgió en las últimas horas de recalar en el Botafogo apuntaba a poder fructificar por el perfil de club que se interesaba por él y por la intersante oferta que podrían invitarle a escuchar. El campeón de la Libertadores no firmará al delantero del Sevilla. El futbolista no estaba del todo convencido, mientras que desde el club brasileño deslizaban a este medio que la situación extradeportiva en la que se encuentra inmerso el futbolista suponía un ineludible hándicap. Conocían el contexto en el club de Río de Janeiro, pero estaban inicialmente predispuestos a acometer el fichaje pese a ello. Esto unido a las reticencias del futbolista hicieron que la balanza finalmente se decantara hacia una negativa final que frustra al Sevilla, ya que ve cómo cualquier opción de encontrar una salida para Rafa Mir se acaba truncando. Ya el pasado curso el Sevilla también se vio condicionado por una situación similar a la hora de intentar encontrar acomodo a Gonzalo Montiel. El proceso judicial en el que estaba sumido el campeón del mundo finalmente se resolvió a su favor y el jugador puso rumbo a River Plate, aunque anteriormente hubo otros clubes que desecharon su incorporación por este motivo. Rafa Mir está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual con acceso carnal por el cual fue detenido durante su cesión en el Valencia. Conviene recordar que el futbolista cargó duramente contra José María Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, y Víctor Orta, anterior director deportivo. El delantero lamentó que no lo dejaran marcharse durante el mercado invernal de 2024 al Valencia, club al que sí acabaría llegando el pasado verano y en el que no ha cumplido con las expectativas durante la última campaña. «Del Nido junior fue quien cambió las condiciones y el Valencia por respeto se retiró de la negociación, cosa que yo veo normal porque cuando quedas en unas condiciones tienes que cumplirlas. No puede ser que cuando las pasas a un papel, cambien», comentó entonces generándose un divorcio entre el futbolista y el club. Januzaj, otro caso peliagudo Adnan Januzaj, otro de los futbolistas que están en la lista de descartes, se encuentra en una situación similar. El belga apenas ha jugado como sevillista, tiene un contrato difícilmente asumible dadas las circunstancias actuales y el nivel ofrecido por el jugador, y no está dispuesto a dar por concluido su contrato renunciando al año que le queda. El ex de la Real Sociedad también tuvo sus más y sus menos con Víctor Orta. El director deportivo indicó que el extremo había rechazado ofertas pese a que no iba a tener opciones de jugar, algo que el futbolista desmintió asegurando que «Víctor Orta no dice la verdad» y «me señala y acusa con una serie de comentarios fuera de lugar».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión