Salen a la luz las imágenes del Barça-Sevilla de 1957 que nunca se emitieron: fue el primer partido al que Franco acudió
Las secuencias de este encuentro nunca llegaron a proyectarse en el NO-DO
Durante la dictadura franquista, la emisión de partidos de fútbol estuvo siempre bajo control político. El NO-DO, noticiario obligatorio en los cines españoles, utilizaba el deporte como escaparate propagandístico y seleccionaba cuidadosamente qué imágenes podían mostrarse. Además, entre 1939 y 1975, el fútbol fue creciendo en importancia hasta convertirse en todo un fenómeno de masas. Sin embargo, muchas grabaciones nunca llegaron a emitirse.
Ahora, RTVE ha recuperado parte de ese material oculto en la serie documental 'Los archivos secretos del NO-DO'. Entre las imágenes inéditas aparece un fragmento del Barcelona - Sevilla de LaLiga 1957-58, siendo este el primer partido al que Franco tras la reforma del Camp Nou.
Estas son las imágenes del Barça-Sevilla al que acudió Franco en 1957 y que nunca se emitieron
Las imágenes rescatadas de ese Barcelona - Sevilla corresponden al 10 de octubre de 1957, cuando el Camp Nou, recién inaugurado, registró un lleno absoluto para la visita de Franco y Carmen Polo. El dictador presidió el encuentro desde la tribuna junto a su esposa, ocupando asientos de terciopelo reservados para la ocasión, mientras el público en el estadio aplaudía a su llegada. Se trataba del primer partido de LaLiga 1957-58, cuyo resultado fue favorable para los azulgranas por 3-1 (Villaverde x2 y Tejada / Pahuet).
@la1_tve Estás imágenes del Barça-Sevilla de 1957 nunca vieron la luz. Fue el primer partido al que #Franco acudió tras la reforma del Camp Nou. Los Archivos #SecretosdelNODO, disponibles en #RTVEPLAY. #futbol #campnou #deporte ♬ sonido original - La1 de TVE
Sin embargo, aquellas secuencias nunca llegaron a proyectarse en el NO-DO. Tal y como se explica en el documental de RTVE, los responsables descartaron emitirlas porque «era algo un poco deslucido«, según comenta uno de los expertos que participa, justificándose en que »el estado ya estaba inaugurado y quizás (las imágenes) se quedaban un poco viejas«.
