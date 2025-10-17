Suscríbete a
Sevilla FC: Rubén Vargas resiste la alargada sombra de Lukebakio

El suizo se ha convertido en referente ofensivo del Sevilla, siendo uno de los mejores asistentes de Europa y acoplado a la perfección al estilo Almeyda

El entrenador solicitó que no se le vendiese cuando ya se negociaba con el Villarreal, al entender que su sentido de equipo era mayor que el del belga

Rubén Vargas celebra su único gol del campeonato con el Sevilla
Rubén Vargas celebra su único gol del campeonato con el Sevilla ep
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Rubén Vargas no ha necesitado ningún alarde de estrella para que el cuerpo técnico del Sevilla se haya dado cuenta del tipo de jugador que tiene en la plantilla. Un hombre que no quiere destacar por tener el foco encima suya, pero que ... actúa como líder ofensivo del equipo sin que nadie se lo haya pedido. El suizo ha comenzado la temporada como un cañón. Pocos igualan en el campeonato español su impacto inicial, con influencia en hasta cinco goles del conjunto nervionense, cuatro de ellos mediante asistencias, como la última antes de marcharse al parón con su selección, significando el segundo tanto de los sevillistas al Barcelona. Una jugada repleta de velocidad y precisión. Y es precisamente lo que le pide Matías Almeyda al suizo, el elemento desequilibrante que no quiso dejar marchar en verano y que ahora moldea para que sea uno de los hombres a seguir en el campeonato de Liga. Para el propio campeonato, el número 11 del Sevilla ha sido de los mejores jugadores del mes de septiembre. Cada partido que pasa está mejor y el Sevilla lo celebra, ya que llegó hace menos de un año y está marcado en rojo para sacarle una buena plusvalía en cuanto sea posible.

