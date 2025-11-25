Rubén Vargas y Januzaj sufren una «lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo»

El Sevilla ha emitido en la noche de este martes los partes médicos de Rubén Vargas y Adnan Januzaj. Los dos futbolistas sufrieron una lesión muscular que les impidió concluir el partido ante el Espanyol y se ha determinado que tienen ... la misma dolencia tras ser sometidos a exámenes médicos ya en Sevilla.

El club anuncia que los dos jugadores sufren «una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo». La entidad nervionense no ha comunicado cuánto tiempo estarán de baja, pero los dos jugadores están descartados de cara al derbi del próximo domingo ante el Betis.

Matías Almeyda tiene que lamentar dos nuevas bajas relevantes. El técnico argentino ha tenido que ir sobreponiéndose a las lesiones musculares que han sido una constante durante la temporada. De hecho son 13 las que ya ha sufrido el Sevilla antes de que finalice la primera vuelta del campeonato liguero.