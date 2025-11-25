Rubén Vargas y Januzaj sufren una «lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo»

Suscríbete a
Rubén Vargas es atendido sobre el césped
Nacho Pérez

Nacho Pérez

El Sevilla ha emitido en la noche de este martes los partes médicos de Rubén Vargas y Adnan Januzaj. Los dos futbolistas sufrieron una lesión muscular que les impidió concluir el partido ante el Espanyol y se ha determinado que tienen ... la misma dolencia tras ser sometidos a exámenes médicos ya en Sevilla.

