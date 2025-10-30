Roque Mesa señala a Monchi: «No quería que estuviese en el Sevilla»

El exsevillista Roque Mesa se ha abierto por completo en una entrevista concedida a Offsiders, en la que repasó su trayectoria en el Sevilla FC. El pivote, que estuvo jugado en Malasia hasta el pasado mes de junio, recuerda cómo Joaquín Caparrós quiso ... firmarlo tras estar unos meses cedido en Nervión.

«Caparrós me dice que me quiere firmar, pero le digo que hay un problema; mi contrato. Yo tenía firmado dos años más en el Swansea y le dije que, o me pagaban lo mismo, o me quedaba en Inglaterra, que iba a ganar lo mismo aunque descendiese«, explica el futbolista, que se encuentra sin equipo actualmente.

Un trato que se terminó cerrando y se convirtió en el jugador mejor pagado del Sevilla FC. El canario firmó tres años, pero cuando regresó Monchi como director deportivo la situación cambió: «Empezaron con las presiones de siempre, entrenando apartado y tal. Les dije que, o pagaban, o me quedaba. Yo quería estar allí, ellos eran los que no querían que estuviese».

Finalmente, Roque Mesa accedió marcharse cedido al Leganés, pero no le gustó su experiencia allí: «Un equipo que no jugaba a nada, me costaba ir a entrenar».

«Si me hubiese quedado en el Sevilla, habría acabado jugando»

Roque Mesa asegura que disfrutaba mucho jugando con sus compañeros del Sevilla, ya que «jugaba con Banega, con Navas, con Nolito, queríamos proponer... disfrutaba». No obstante, señala que Monchi seguía «con presiones» para que se marchara.

Algo que finalmente pasó el último día de mercado de su último año de contrato: «El último día, les dije que o pagan, o me quedo un año allí y me voy libre. Pagaron. Firmé tres años con el Valladolid y, además, conseguí la rescisión de contrato con el Sevilla», presume con una leve sonrisa.