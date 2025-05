El renacer de Suso en su recta final en el Sevilla FC: «A tus pies, capitán»

Desde que Joaquín Caparrós ocupara el puesto de García Pimienta en el banquillo del Sevilla, Suso ha disputado todos los partidos y ha sido titular en dos ocasiones. Ante Las Palmas en el Sánchez-Pizjuán, el gaditano portó el brazalete de capitán desde el inicio y dirigió con buen criterio el juego desde la derecha junto a Juanlu. Al atacante sevillista le quedan dos partidos vistiendo la elástica blanquirroja, pero ha demostrado que quiere marcharse por la puerta grande, si es que en una temporada así de aciaga de puede contemplar algo así.

Suso confirmó tras la victoria del pasado martes que su ciclo en el Sevilla había finalizado. Nada que no se supiera, teniendo en cuenta que el club decidió no renovarlo, a pesar de que el jugador estuvo abierto a rebajar su ficha. No obstante, la maltrecha economía del Sevilla no está ni para ciertas rebajas y dice adiós a uno de sus futbolistas con más calidad de los últimos años.

Una despedida que podría haber sido más amarga, ya que Suso no contaba para García Pimienta. Según la versión del propio jugador, la suplencia respondía a «motivos personales» y no deportivos tras haber tenido un encontronazo con el técnico catalán. Ahora, con Pimienta fuera de Nervión, Suso ha demostrado que aún le queda fútbol y, sobre todo, implicación. El atacante fue el que impulsó la iniciativa 'Todo al rojo', que desembocó en una movilización del sevillismo para acudir de rojo al Sánchez-Pizjuán y animar al equipo como si de una final se tratase.

Además, en lo deportivo, Suso jugó todo el encuentro y fue de lo poco salvable en el juego del Sevilla FC. Junto a Juanlu, hizo que el carril derecho fuera el más hiriente para Las Palmas y mantuvo el nivel prácticamente durante todo el encuentro. La realidad es que Caparrós le ha dado importancia y Suso ha decidido tomar el timón del vestuario para los partidos que le restan. Su actividad en redes muestra claramente cómo de involucrado está. «¡Gracias! Una noche más…como siempre. Con los de siempre», escribió tras el duelo ante Las Palmas. Acto seguido, las redes oficiales del club le responderían con un contundente: «¡A tus pies, capitán!»

A tus pies, capitán 🫡❤️ https://t.co/HIvlhWYkqs — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 14, 2025

Una reconciliación que llega en el momento justo, a pesar de todos los vaivenes que ha habido entre ambas partes en las últimas dos temporadas.