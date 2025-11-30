Remontada del Betis juvenil para llevarse el derbi ante el Sevilla (3-1)

El de esta tarde (16.15) en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre los primeros equipos del Sevilla FC y Real Betis no es el único derbi sevillano de la jornada. Este domingo al mediodía, el equipo verdiblanco de División de Honor Juvenil ... ha ganado al sevillista por 3-1. El partido, correspondiente a la jornada 12 en el Grupo 4 de la categoría, ha tenido lugar en las instalaciones de la ciudad deportiva Rafael Gordillo.

Todos los goles del encuentro llegaron en el segundo tiempo ya que al final de los primeros 45 minutos el marcador era de 0-0. El equipo sevillista se adelantó al poco de comenzar la segunda mitad con el gol de Adrián.

La reacción del equipo bético se vio reflejada en el marcador en el tramo final del partido. En el minuto 73 llegó el empate por mediación de Rubén de Sá y el gol que adelantaba en el marcador al equipo verdiblanco llevó la firma de Antonio González a dos para el 90. Ya en el tiempo de prolongación fue Emmanuel el que estableció el definitivo 3-1.

El Betis, después de doce jornadas disputadas, sigue en la primera posición del Grupo 4 con 30 puntos. Por su parte, el Sevilla se encuentra séptimo con 18 puntos.