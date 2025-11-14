Suscríbete a
La reivindicación de Akor Adams con Nigeria y la necesidad del Sevilla de buscar un '9' para enero

El delantero nigeriano volvió a marcar con su selección y apunta a ser convocado para la Copa África de diciembre-enero

Almeyda cuenta con diez futbolistas en el penúltimo entrenamiento de la semana del Sevilla

Akor Adams celebra su gol ante Gabón
Akor Adams celebra su gol ante Gabón

Alberto Moreno

El Sevilla FC vuelve a tener buenas noticias de sus internacionales. En el primer turno de los ochos sevillistas que juegan con sus selecciones durante este parón, Akor Adams y Chidera Ejuke fueron los auténticos protagonistas. La selección de Nigeria se ... jugaba el pase a la final africana para ir a la repesca de la FIFA y los dos futbolistas nervionenses fueron decisivos para lograrlo.

