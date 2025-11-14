La reivindicación de Akor Adams con Nigeria y la necesidad del Sevilla de buscar un '9' para enero

El Sevilla FC vuelve a tener buenas noticias de sus internacionales. En el primer turno de los ochos sevillistas que juegan con sus selecciones durante este parón, Akor Adams y Chidera Ejuke fueron los auténticos protagonistas. La selección de Nigeria se ... jugaba el pase a la final africana para ir a la repesca de la FIFA y los dos futbolistas nervionenses fueron decisivos para lograrlo.

El ariete nigeriano, actuó como titular ante Gabón, adelantó al combinado africano en el minuto 78 de partido, que momentáneamente, les daba el billete a la final. En el minuto 83, Akor fue sustituido y un gol en el 89 de la selección gabonesa mandó el encuentro a la prórroga. Ejuke deshizo el empate en el minuto 97 y Osimhen completó la goleada con un doblete (4-1).

Hasta el pasado mes de octubre, Akor Adams aún no había tenido la oportunidad de ser convocado por la selección absoluta de Nigeria. Sin embargo, sus dos goles ante el Rayo Vallecano y FC Barcelona, respectivamente, le permitieron estar presente en una lista de convocados de su país natal. No le fue del todo mal. Y es que sólo le bastaron 18 minutos al ariete sevillista para estrenarse como goleador con Nigeria.

Akor Adams | 3 Caps 👕| 2 Goals ⚽️



What a way to start your Super Eagles career! pic.twitter.com/9ATtiYsmsu — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) November 13, 2025

A partir de aquel encuentro, Akor Adams ha disputado cuatro partidos con la camiseta del Sevilla, en los que no ha vuelto a ver portería. Sin embargo, su buen hacer en su debut con el combinado africano, fue suficiente para repetir convocatoria en el presente parón internacional. Esto no debería ser un problema para el Sevilla, aunque lo puede acabar siendo.

El caso es que el conjunto hispalense ya empieza a asimilar que no podrá contar con Akor Adams mientras se disputa la Copa África. El torneo africano arrancará el próximo 21 de diciembre, donde Nigeria forma parte del Grupo C. La selección de las 'Súper Águilas' debutará el 23 de diciembre ante Tanzania. Seguidamente, se medirá el 27 de diciembre contra Túnez y cerrará la fase de grupos el día 30 ante Uganda. En principio, Nigeria parte como una de las favoritas para alzarse con el torneo, que finalizará el 18 de enero.

Si la selección nigeriana consiguiese llegar a la final, el Sevilla FC no tendría disponible a Akor Adams por más de un mes. El problema es más que evidente, ya que con la ausencia del '9' sevillista, Matías Almeyda sólo podría contar con Isaac Romero como único punta.

El lado bueno es que este caso coincidiría con el periodo de traspasos de invierno, donde el Sevilla podría enmendar el problema recurriendo al mercado de fichajes. Por su parte, el técnico argentino ya dio su opinión sobre este tema, en el que no escondió su deseo por la incorporación de un nuevo delantero: «Ojalá que el mercado este nos pueda reforzar un poquito en algunas posiciones. Por ejemplo, en la parte de arriba nos quedaremos con un solo delantero si Akor tiene que ir con su selección y eso sería complicado».

El plantel del cuadro hispalense está conformado actualmente por 25 fichas, aunque en enero volverá Gattoni a la disciplina de los de Nervión. Cuestionado por las incorporaciones, Del Nido Carrasco afirmó que «estamos trabajando ya en el mercado de invierno e incluso en el verano del que viene», siendo consciente de que para ello «tenemos que liberar coste de plantilla».

Después de las declaraciones de Almeyda, el presidente del Sevilla también reconoció sus pretensiones por la llegada de un delantero: «Es una de las posiciones que nos gustaría reforzar porque si se va (Akor Adams) a la Copa África nos quedaríamos sólo con Isaac, con el riesgo de que, como se dice coloquialmente, si coge un resfriado, nos quedaríamos sin delantero». En cambio, Del Nido Carrasco aclaró que «para venir han de salir. Para que haya entradas tiene que haber salidas, por fichas y por coste de plantilla. El límite de coste de plantilla se genera tanto en el ahorro como en la generación de plusvalías».