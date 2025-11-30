Recuerdo del último derbi de Jesús Navas, quien más veces lo jugó: 28

El brazalete del Sevilla FC lo portarán en el próximo derbi alguno de sus capitanes, entre los que se encuentran Gudelj, Azpilicueta o Marcao. Será la primera vez que experimenten esta sensación en un derbi en el Sánchez-Pizjuán, o al menos ... sabiendo que no están guardándole el sitio a quien lo llevaba con orgullo y gloria. Al jugador más grandes que ha dado la Carretera de Utrera en su historia. Jesús Navas González, quien terminó con su carrera futbolística hace once meses, después de colgar las botas en el Santiago Bernabéu y que su vinculación concluyese el 31 de diciembre de 2024. Un tiempo grandioso en el que se coronó como el más grande dentro de la historia del Sevilla. Dentro de todos sus récords, permanecerá por mucho tiempo el del número de derbis disputados: 28. Quien supere esta cifra deberá prolongar su carrera casi hasta el infinito.

Y fue precisamente en el último encuentro ante el Betis, el 6 de octubre del año anterior, cuando Jesús se despedía del derbi y, encima, delante de su gente, en un Sánchez-Pizjuán hasta la bandera para despedir a su niño, a su héroe. El partido finalizó con 1-0 a favor de los sevillistas, gracias a un penalti anotado por Lukebakio al inicio del segundo tiempo. Navas entraría en el tramo final, con el marcador ajustado, para desfondarse y conseguir ese noveno triunfo en los derbis como local. Porque de los 28 que ha disputado en su carrera, el palaciego jugó 15 delante de su hinchada. Sumó nueve triunfos, tres empates y otras tres derrotas. Como visitante sus números fueron más discretos, con la misma cifra de victorias y derrotas (3) y hasta siete empates. Cifras que suman un total de 28. Nadie la alcanzó. Superó a la leyenda verdiblanca Joaquín en la línea de meta.

Porque la leyenda verdiblanca, retirada por encima de los 41 años -Jesús con 39-, alcanzó los 27 derbis. La historia quería guardarle a un exhausto Navas, quien terminó esa primera vuelta de la pasada Liga con terribles dolores físicos, que apenas le permitían caminar días después de los partidos, ese último detalle a su exitosa carrera. Un guiño a un jugador que fue despedido de los campos de España que le tocó pisar en esos meses, entre los que se encontraban San Mamés, el Bernabéu o Montjuïc, con sonoras ovaciones, sobre todo en el estadio del Real Madrid, en el último encuentro del año -como ocurre nuevamente en esta temporada-, donde recibió un sentido homenaje que incluso emocionó a un profesional que sabía que estaba delante de sus últimos minutos de jugador. Después llegaría el homenaje del sevillismo en su estadio, con las personas que le acompañaron en su recorrido profesional y personal, aparte de un estadio entregado al ídolo.

La celebración de Jesús Navas

Sin embargo, nada iguala ese momento del derbi, ya finalizado, donde los jugadores se marcharon a la portería del Gol Norte a celebrar la victoria ante el Betis con la hinchada. Todos rodeaban a su capitán, a quien durante la semana le dejaron claro que querían dedicarle la victoria, que era un día para su recuerdo. Agoumé, quien será uno de los protagonistas de este derbi, se encargaba de formar una bandera con el palo del córner como mástil y la propia camiseta de Jesús como bandera. Para darle más épica a ese momento improvisado, era el noruego Nyland, por encima del 1'90 de estatura, quien cogía con sus hombros a la leyenda, que agitaba la camiseta y dejaba caer las lágrimas de emoción contenida por lo que estaba viviendo.

«Estoy muy feliz y contento por darle esta satisfacción a la afición, se lo merecen. El equipo lo ha dado todo llevaban toda la semana diciéndome que me lo iban a dedicar», declaraba a la finalización del choque. «El Sevilla es darlo todo y mis compañeros muy felices de haber dado esta alegría», concluía. Nunca fue Jesús Navas un gran orador. Hablaba con su fútbol y desde su fútbol. Ahora le tocará ver los toros desde la barrera. Que el sentimiento se concentre en su garganta y en ese ánimo que a buen seguro le lleva dando toda la semana a los que sigue considerando sus compañeros, puesto que ha coincidido con la mayoría de ellos en el vestuario. Y con los que no, saben de su leyenda, de su grandeza.

Le costará no saltar al campo en un día de tanta emoción. Bajará al vestuario para que el propio Almeyda vea su apoyo, junto a las imágenes de Antonio Puerta y José Antonio Reyes que siempre acompañan a los sevillistas en cada partido, en cada desplazamiento. Un santoral de los grandes jugadores que ha dado la cantera nervionense y del papel que han jugado. Navas es el hombre récord del derbi. Y los cambiaría todos por jugar uno más.