Navidad
Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas

Recuerdo del último derbi de Jesús Navas, quien más veces lo jugó: 28

El palaciego se despedía hace un año con su despedida de los partidos de la máxima rivalidad, estableciendo un récord inalcanzable

Momento en el que Jesús Navas es homenajeado en el último derbi
Alberto Fernández

El brazalete del Sevilla FC lo portarán en el próximo derbi alguno de sus capitanes, entre los que se encuentran Gudelj, Azpilicueta o Marcao. Será la primera vez que experimenten esta sensación en un derbi en el Sánchez-Pizjuán, o al menos ... sabiendo que no están guardándole el sitio a quien lo llevaba con orgullo y gloria. Al jugador más grandes que ha dado la Carretera de Utrera en su historia. Jesús Navas González, quien terminó con su carrera futbolística hace once meses, después de colgar las botas en el Santiago Bernabéu y que su vinculación concluyese el 31 de diciembre de 2024. Un tiempo grandioso en el que se coronó como el más grande dentro de la historia del Sevilla. Dentro de todos sus récords, permanecerá por mucho tiempo el del número de derbis disputados: 28. Quien supere esta cifra deberá prolongar su carrera casi hasta el infinito.

