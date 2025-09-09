El Sevilla FC sigue recortando el coste de su plantilla y fija su horizonte en 2027

La realidad económica del Sevilla FC sigue siendo la que marca la hoja de ruta del club en los últimos tiempos. Desde hace tres años, la entidad nervionense persigue la fórmula que les permita frenar la sangría de recursos, pero manteniendo un nivel ... deportivo que no agrave la situación de las arcas del club, es decir, no descender a Segunda división. Para ello, durante sus dos primeros años, Víctor Orta puso las bases de una estrategia a medio camino entre el rejuvenecimiento de la plantilla y rebajar la sobrepoblación de la misma.

De ahí salieron fichajes como los de Idumbo y Lukebakio, que han supuesto este verano plusvalías vitales para el devenir del club. Como también 'ventiló' a un gran número de jugadores como Tecatito, Papu Gómez, Óscar Rodríguez, Idrissi, Marcos Acuña o Gonzalo Montiel, entre otros. Mercados plagados de operaciones de entradas, pero sobre todo de salidas, para descargar al Sevilla de gastos. ¿El resultado? El club hispalense logró recortar unos 90 millones en gasto de la plantilla.

No en vano, en la temporada 2022-23, el coste salarial del primer equipo superaba los 200 millones de euros mientras que finalizó la temporada 2024-25 con un coste de 109 millones. Ahora, se espera que el Sevilla llegue a estar por debajo de los 80 millones de euros tras este verano. No lo elige la entidad nervionense, son las pautas de LaLiga para que el club se vaya acercando a la codiciada norma del 1:1.

Nueva estrategia

De esta forma, el reto de la dirección deportiva encabezada ahora por Antonio Cordón era, una vez más, el de seguir abordando la reducción del coste de la plantilla. Lo ideal, según las cuentas del club es que el gasto en salarios y amortizaciones ronde los 60 millones de euros. Es decir, otro recorte superior a los 35 millones de euros.

La cifra final de lo que se ha conseguido este mercado recién cerrado la dará el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, mañana miércoles. Además de hacer el típico balance de esta ventaja de fichajes, el dirigente comentará cómo se encuentra la situación del club en este aspecto y los problemas de inscripción que tuvieron que abordar durante las primeras jornadas de LaLiga.

Gasto en plantilla 60 millones de euros es el ideal de techo de gasto en las cuentas actuales del Sevilla, a la espera de alcanzarlo en dos años, comenzando hace otros dos por encima de 200

Unos problemas que se han combatido de manera conjunta entre el plantel y la dirección del club. Si estos años atrás, lo que se ha hecho es reducir el volumen de la plantilla y reinvertir el poco remanente que quedaba, la estrategia de este verano ha sido diferente. Cordón ha negociado con los jugadores que más cobran para adaptar sus contratos a las necesidades del club, algo que ya hizo, por ejemplo, durante su etapa en el Betis.

Hay un total de tres jugadores que han llegado a un acuerdo con el Sevilla, aunque no todos lo han hecho de igual forma. El primero de todos fue Adnan Januzaj, el cual aceptó reducirse un 60 por ciento de su salario para continuar este año en el Sevilla. El belga ha estado encadenando cesiones desde que llegó al club y este verano todo indicaba que iba a repetirse la misma historia. Sin embargo, Matías Almeyda ha visto algo en él y le ha dado la oportunidad de cambiar su errática trayectoria. Eso sí, siempre y cuando aceptara ajustarse a las necesidades del club. El futbolista es consciente de que se le ha abierto una puerta y quiere aprovecharlo.

Por su parte, tanto Marcao como Sow accedieron a ampliar un año más de contrato para prorrogar sus sueldos. El central brasileño es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla y ha aceptado prorratear el salario de los dos años que le quedaban en uno más. Así que, en lugar de cobrarlo en dos años, lo hará en tres y, de esa forma, bajar el precio de su altísima amortización. Sow es otro que también ha alargado un año más su contrato para ayudar a liberar una cantidad para el límite salarial.

Por último, la ayuda de Kelechi Iheanacho pasó a un segundo plano el último día del mercado, pero fue vital para los planes de la dirección deportiva. El nigeriano aceptó una bajada de sueldo superior al 30 por ciento, puesto que Almeyda también quería contar con él. No obstante, LaLiga no aceptó esa reducción y su inscripción era inviable. De ahí que se terminara procediendo a su rescisión de contrato, aunque, según ha podido conocer este medio, el delantero ha perdonado dinero al Sevilla como regalo de despedida.

Todos estos movimientos están dirigidos a poder cumplir con las normas de LaLiga e ir acercándose a la norma 1:1. Las previsiones del Sevilla establecen junio de 2027 como el punto en el que volverá la normalidad en este aspecto. Es decir, al club hispalense le quedan aún por delante varios mercados muy duros.

Siete jugadores: diez millones de gasto

Respecto a las nuevas incorporaciones, Cordón sólo ha seguido una pauta este verano: que sea gratis. Con Alfon contratado desde el pasado mes de marzo, el director de fútbol del Sevilla ha traído en calidad de cedido a Mendy y a Vlachodimos, mientras que Suazo y Azpilicueta han fichado como agentes libres. Por último, aunque Alexis Sánchez y Fabio Cardoso venían de otros equipos (Udinese y Oporto, respectivamente), los traspasos han sido a coste cero.

Y lo más importante de todo, los siete fichajes juntos suponen un gasto de diez millones de euros brutos para el club. Para tener una referencia clara, sólo Nianzou le cuesta al Sevilla trece 'kilos' al año. Esto, sumado a las salidas de Suso, Lukebakio, Badé e Iheanacho, hacen que Cordón haya podido reducir el coste de la plantilla en gran medida.