El Reale Arena, último recuerdo agradable del Sevilla de García Pimienta

El Sevilla se enfrenta este viernes a la Real Sociedad en el Reale Arena. El equipo dirigido por Matías Almeyda busca volver a la senda de las victorias tras caer derrotado en el último duelo liguero frente al Mallorca. Como visitante el ... cuadro nervionense ha cosechado mejores resultados que en el Ramón Sánchez-Pizjuán y ahora regresa a San Sebastián, lugar en el que logró la pasada campaña García Pimienta su última victoria como técnico sevillista.

El 9 de marzo de 2025 el Sevilla se medía a la Real Sociedad en el marco de la 27ª jornada de LaLiga EA Sports. Llegaba el cuadro nervionense a la cita tras sumar dos empates y una victoria en sus tres últimos duelos y siendo conscientes de que una victoria los podría meter de lleno en la pelea por conseguir clasificarse para competición europea de cara a la presente temporada.

Chidera Ejuke, al poco de comenzar el segundo tiempo, anotó el gol de la victoria (0-1) con un excelente disparo tras el pase de gol de Saúl Ñíguez y así el Sevilla acabó la jornada como décimo clasificado con 36 puntos, los mismos que tenía por entonces el Rayo Vallecano que ocupaba el octavo lugar y que acabaría clasificándose para la Conference League, y a un punto del séptimo, que acabaría siendo el Celta y que juega ahora la Europa League.

El declive del Sevilla de García Pimienta

No obstante, tras esta victoria, el Sevilla acumularía cuatro derrotas consecutivas y el consejo de administración acordó despedir a García Pimienta. Joaquín Caparrós asumió el mando y el equipo apenas fue capaz de sumar cinco puntos más en las últimas siete jornadas finalizando la campaña con únicamente un punto de ventaja sobre el antepenúltimo clasificado.

García Pimienta, que actualmente está sin equipo, llegó a ocupar el banquillo sevillista durante 34 partidos oficiales en los cuales logró once victorias, nueve empates y catorce derrotas.