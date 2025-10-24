Suscríbete a
+Nervión

El Reale Arena, último recuerdo agradable del Sevilla de García Pimienta

Ante la Real Sociedad el técnico catalán consiguió su última victoria como sevillista

Tras el triunfo que colocaba al equipo a un punto del séptimo, llegaron cuatro derrotas de forma consecutiva que desembocaron en su salida

Almeyda y el entrenamiento invisible para hacer grupo

Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Ejuke ante la Real Sociedad
Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Ejuke ante la Real Sociedad EFE
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla se enfrenta este viernes a la Real Sociedad en el Reale Arena. El equipo dirigido por Matías Almeyda busca volver a la senda de las victorias tras caer derrotado en el último duelo liguero frente al Mallorca. Como visitante el ... cuadro nervionense ha cosechado mejores resultados que en el Ramón Sánchez-Pizjuán y ahora regresa a San Sebastián, lugar en el que logró la pasada campaña García Pimienta su última victoria como técnico sevillista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app