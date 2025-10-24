Real Sociedad - Sevilla, las notas de los jugadores: resbalones y falta de contundencia en un día para olvidar

Segunda derrota consecutiva del Sevilla FC en LaLiga. Después de perder con el Mallorca (1-3) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el equipo dirigido por Matías Almeyda no ha podido lograr nada ante la Real Sociedad en el encuentro de este viernes (2- ... 1) en el Reale Arena.

El Sevilla comenzó el partido con llegadas al área de la Real Sociedad. Remates de Carmona y Vargas en los primeros diez minutos. Sin embargo el primer gol fue del equipo donostiarra. El colegiado señaló penalti por mano de Cardoso y Oyarzabal hizo el 1-0. Tardó poco en empatar el Sevilla en una jugada ensayada. Suazo buscó en la frontal del área a Gudelj y el lanzamiento del futbolista del equipo sevillista acabó en la red tras dar en Gorrotxategi. Sin embargo la Real Sociedad volvió a adelantarse apenas cinco minutos después. Error de Carmona en un saque de banda y Oyarzabal de nuevo vio portería para hacer el 2-1.

Almeyda realizó un triple cambio al poco de comenzar el segundo tiempo y dos sustituciones más posteriormente. Sin embargo, no se movió el marcador en el segundo tiempo y el Sevilla perdió por segunda jornada consecutiva.