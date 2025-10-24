Real Sociedad - Sevilla, las notas de los jugadores: resbalones y falta de contundencia en un día para olvidar
Segunda derrota consecutiva del equipo sevillista en el campeonato
Segunda derrota consecutiva del Sevilla FC en LaLiga. Después de perder con el Mallorca (1-3) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el equipo dirigido por Matías Almeyda no ha podido lograr nada ante la Real Sociedad en el encuentro de este viernes (2- ... 1) en el Reale Arena.
El Sevilla comenzó el partido con llegadas al área de la Real Sociedad. Remates de Carmona y Vargas en los primeros diez minutos. Sin embargo el primer gol fue del equipo donostiarra. El colegiado señaló penalti por mano de Cardoso y Oyarzabal hizo el 1-0. Tardó poco en empatar el Sevilla en una jugada ensayada. Suazo buscó en la frontal del área a Gudelj y el lanzamiento del futbolista del equipo sevillista acabó en la red tras dar en Gorrotxategi. Sin embargo la Real Sociedad volvió a adelantarse apenas cinco minutos después. Error de Carmona en un saque de banda y Oyarzabal de nuevo vio portería para hacer el 2-1.
Almeyda realizó un triple cambio al poco de comenzar el segundo tiempo y dos sustituciones más posteriormente. Sin embargo, no se movió el marcador en el segundo tiempo y el Sevilla perdió por segunda jornada consecutiva.
ASÍ JUGARON
VLACHODIMOS
SUSPENSO
Nada fino con el balón en los pies en un par de acciones. Buen despeje ante Carlos Soler cuando se acercaba el descanso.
CARMONA
SUSPENSO
Cuesta encontrar explicación al saque de banda que acabó con el segundo gol de Oyarzabal. Hasta entonces había tenido presencia en ataque incluso con una ocasión al poco de empezar. Pasó a ser central después del triple cambio.
CARDOSO
SUSPENSO
Nombre propio en la jugada del penalti que significaría el 1-0. Sin mucha contundencia para cerrar en el tiempo que estuvo en el partido. Sustituido al poco de comenzar el segundo tiempo.
MARCAO
APROBADO
Fue al cruce y ganó varios balones divididos en el transcurso del encuentro.
SUAZO
APROBADO
Envío preciso desde un costado para encontrar a Gudelj en la jugada del 1-1. En los últimos minutos llevó el balón con intención hasta el área contraria.
GUDELJ
APROBADO
Remate desde la frontal del área que terminó encontrando la red. El único del centro del campo titular que tuvo los 90 minutos de partido.
AGOUMÉ
SUSPENSO
Sin mucha aportación desde la medular y con una tarjeta amarilla desde la media hora. Sustituido en el triple cambio realizado al poco de comenzar el segundo tiempo.
SOW
SUSPENSO
Intenciones iniciales de generar fútbol que se fueron evaporando con el transcurrir del partido. También vio tarjeta amarilla y tampoco terminó el partido al ser sustituido
ALEXIS SÁNCHEZ
SUSPENSO
Calidad inicial para encontrar al compañero con balones al espacio pero se fue difuminando con el paso de los minutos. Sustituido al poco de comenzar el segundo tiempo.
RUBÉN VARGAS
APROBADO
Alguna que otra incursión pero sin continuidad a la hora de generar peligro.
ISAAC
SUSPENSO
Apenas se le vio. No tuvo ocasión de rematar. Sustituido cuando se había llegado a la hora de partido.
JUANLU
APROBADO
Se limitó a cerrar el lateral y a intentar alguna incorporación al ataque
PEQUE
APROBADO
Regates en zonas lejanas al área e intentos de remate cuando se acercó a portería
EJUKE
APROBADO
Salió con ganas e intención para crear llegadas por el costado derecho.
AKOR ADAMS
SUSPENSO
Media hora pero sin generar ocasiones
ALFON
APROBADO
Volvió después de un mes sin poder participar.
ALMEYDA
SUSPENSO
La intención inicial no resultó. El triple cambio al poco de empezar el segundo tiempo parecía que podría cambiar algo la situación pero finalmente no fue así. Segunda derrota consecutiva.
