Suscríbete a
+Nervión
Real Sociedad
Real Sociedad
0
0
Sevilla
Sevilla

LaLiga EA Sports. Jornada 10 Viernes 24/10 21:00h. Canal DAZN

Directo

Real Sociedad - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Sigue en Orgullodenervion.com el choque correspondiente a la 10ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Dónde ver Real Sociedad - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Anoeta, otro momento para el mensaje de Almeyda

Real Sociedad - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC inaugura esta 10ª jornada de LaLiga visitando a la Real Sociedad este viernes, siendo este el primer encuentro que los hispalenses disputan a domicilio desde hace casi un mes, contando de por medio con dos encuentros en Nervión y ... un parón de selecciones. Será a partir de las 21.00 horas cuando eche a rodar el balón sobre el césped del Reale Arena de San Sebastián, en un encuentro que contará con el arbitraje de Adrián Cordero Vega.

16:15

Dónde ver Real Sociedad - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Los de Almeyda, tras la dura derrota con el Mallorca en casa, comparecen este viernes en el Reale Arena para afrontar el partido que abre la décima jornada liguera

16:00

¡¡¡Buenas tardes!!!

Comenzamos con el directo de Orgullo de Nervión del partido correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga que van a disputar la Real Sociedad y el Sevilla FC. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app