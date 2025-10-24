Real Sociedad - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

El Sevilla FC inaugura esta 10ª jornada de LaLiga visitando a la Real Sociedad este viernes, siendo este el primer encuentro que los hispalenses disputan a domicilio desde hace casi un mes, contando de por medio con dos encuentros en Nervión y ... un parón de selecciones. Será a partir de las 21.00 horas cuando eche a rodar el balón sobre el césped del Reale Arena de San Sebastián, en un encuentro que contará con el arbitraje de Adrián Cordero Vega.

La anterior derrota sevillista ante el Mallorca (1-3) supuso que la buena dinámica que llevaban los de Matías Almeyda se cortase, después de haber vencido de forma consecutiva al Rayo (0-1) y al Barcelona (4-1). Ahora bien, menos positivo está siendo este inicio de temporada para el conjunto txuri-urdin, pues solo ha ganado en una jornada de las nueve que se han disputado hasta la fecha (1-0 al Mallorca).

Resarcirse tras la autocrítica

En menos de diez minutos, el Sevilla dejó escapar el último partido ante el Mallorca. Entrenador y jugadores hicieron autocrítica posteriormente, con el fin de no repetir en encuentros posteriores los errores que les costaron aquella derrota. Con lo cual, este nuevo choque ante la Real Sociedad servirá de prueba, en la que los nervionenses tratarán de resarcirse. Eso sí, no podrá contar Almeyda con dos fijos en sus alineaciones, como Azpilicueta y Batista Mendy, además de Nianzou. También sigue fuera de la convocatoria, por decisión técnica, Álvaro Fernández. En cambio, el técnico recupera a Alfon y Castrín, pero no a Jordán, siendo este el único jugador de campo que aún no ha contado con minutos este curso.

El Sevilla ha visitado en 70 ocasiones a la Real Sociedad en partido oficial, acumulando un bagaje en San Sebastián de 39 derrotas, 22 empates y solo nueve victorias; la última tuvo lugar la pasada temporada, por 0-1, con un gol de Ejuke.