LaLiga EA Sports. Jornada 10 Viernes 24/10 21:00h. Canal DAZN
Real Sociedad - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
Sigue en Orgullodenervion.com el choque correspondiente a la 10ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas
El Sevilla FC inaugura esta 10ª jornada de LaLiga visitando a la Real Sociedad este viernes, siendo este el primer encuentro que los hispalenses disputan a domicilio desde hace casi un mes, contando de por medio con dos encuentros en Nervión y ... un parón de selecciones. Será a partir de las 21.00 horas cuando eche a rodar el balón sobre el césped del Reale Arena de San Sebastián, en un encuentro que contará con el arbitraje de Adrián Cordero Vega.
La anterior derrota sevillista ante el Mallorca (1-3) supuso que la buena dinámica que llevaban los de Matías Almeyda se cortase, después de haber vencido de forma consecutiva al Rayo (0-1) y al Barcelona (4-1). Ahora bien, menos positivo está siendo este inicio de temporada para el conjunto txuri-urdin, pues solo ha ganado en una jornada de las nueve que se han disputado hasta la fecha (1-0 al Mallorca).
El Sevilla ha visitado en 70 ocasiones a la Real Sociedad en partido oficial, acumulando un bagaje en San Sebastián de 39 derrotas, 22 empates y solo nueve victorias; la última tuvo lugar la pasada temporada, por 0-1, con un gol de Ejuke.
Los de Almeyda, tras la dura derrota con el Mallorca en casa, comparecen este viernes en el Reale Arena para afrontar el partido que abre la décima jornada liguera
16:00
¡¡¡Buenas tardes!!!
Comenzamos con el directo de Orgullo de Nervión del partido correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga que van a disputar la Real Sociedad y el Sevilla FC. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.
