Real Sociedad - Sevilla: Almeyda busca recuperar sensaciones

El Sevilla FC de Almeyda puso ayer rumbo a la hermosa San Sebastián con el objetivo de recuperar la senda de la victoria. La derrota ante el Mallorca hizo mella en el ánimo de la plantilla y es importante disipar las dudas generadas tras ... la remontada de los bermellones. Para ello, el técnico sevillista tiene dos ausencias bastantes importantes para su once inicial, la de César Azpilicueta y la de Batista Mendy.

Ambos jugadores han sido fijos en el esquema de Almeyda desde que fueron inscritos y, ahora, tendrá que buscar una fórmula para reforzar al equipo atrás. No en vano, la derrota ante el Mallorca fue producto de una concatenación de errores defensivos, los cuáles permitieron a los de Arrasate remontar en apenas diez minutos. Un drama para la delicada moral sevillista.

Así, el principal objetivo del Sevilla para hoy en Anoeta es el de recuperar la solidez defensiva, esa solidez que le permitió encajar sólo tres goles en cuatro partidos. Su rival, la Real Sociedad, se encuentra en uno de sus peores momentos de los últimos tiempos. Con el futuro de Sergio Francisco en el aire y sólo una victoria en nueve jornadas.

Almeyda tendrá que gestionar a la plantilla en una semana exigente, con Copa del Rey de por medio

Con este panorama, el Sevilla FC se presenta en tierras vascas para sacar partido a la crisis de su rival (para variar). Los de Almeyda inician así una semana de calendario cargadito, puesto que la primera eliminatoria de la Copa del Rey arranca para ellos este martes en Toledo. Después, toca viaje a Madrid para enfrentarse al Atlético en el Metropolitano, lo que viene siendo una visita al dentista.

De ahí que sea especialmente importante puntuar esta semana para recuperar las buenas sensaciones y seguir trabajando sobre lo positivo. Y para positivo, el regreso de Alfon González a la lista del técnico sevillista. El albaceteño se ha perdido más de un mes de competición por un esguince medial del tobillo derecho, pero esta semana ha completado las sesiones de trabajo y estará disponible para jugar algunos minutos en Anoeta.

La previsión del club era que Nianzou se reenganchara a la par, pero el central francés no evoluciona con la misma rapidez y, aunque se ha entrenado al margen de sus compañeros estos días, no ha llegado en buenas condiciones para entrar en la convocatoria para la Real. «Sigue trabajando en su rehabilitación», declaró Almeyda sobre la situación de Nianzou en la rueda de prensa previa a este encuentro.

Alineaciones probables Real Sociedad Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Carlos Soler, Herrera; Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal.

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Carlos Soler, Herrera; Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal. Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Marcao, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé; Alexis, Vargas e Isaac.

Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Marcao, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé; Alexis, Vargas e Isaac. Estadio Reale Arena

Tampoco estará Joan Jordán. Camino largo el que está recorriendo el catalán desde que se operase el pasado verano de una hernia en la espalda. El jugador ha estado estos meses trabajando en su recuperación y lleva un par de semanas entrenando junto a sus compañeros. No obstante, el técnico sevillista aclaró que el centrocampista aún no está disponible para competir al nivel del resto y, por tanto, no estará para este encuentro.

De esta forma, la medular se encuentra muy cortita de efectivos con la baja de Mendy y la situación de Jordán, y es que es la demarcación se quedó coja el pasado mercado de verano. Aunque se da por hecho que el 'Pelado' alineará en el doble pivote a Gudelj junto a Agoumé. El serbio no ha estado muy fino en este inicio liguero y la irrupción de Mendy le ha arrastrado hasta la suplencia. Un papel que no acostumbra a ocupar, puesto que hasta hace poco el jugador era uno de los más habituales en el once sevillista, ya fuera en la defensa o en la medular.

La Real, en crisis

Enfrente, Sergio Francisco también cuenta con bajas importantes, como son la de Take Kubo y la de Oskarsson, que estará fuera hasta diciembre por lesión en el recto anterior. El nipón se ha quedado fuera de la convocatoria por las molestias que lleva arrastrando en el tobillo desde el parón de selecciones de septiembre. Aún así, se volvió a marchar con su selección en el parón de octubre, aunque no jugó en el primer compromiso ante Paraguay al no encontrarse al cien por cien. No obstante, sí fue titular ante Brasil el pasado 14 de octubre y hoy no podrá estar ante el Sevilla. Además, Iñaki Rupérez tiene molestias en el menisco, por lo que su participación también está descartada.

A pesar de esto, el técnico realista ha recuperado efectivos y podrá alinear un once reconocible para intentar registrar su segunda victoria de la temporada ante los de Almeyda. El futuro del banquillo puede estar en juego, puesto que el cuadro vasco es antepenúltimo en la clasificación. Un duro varapalo para un equipo que, tras la marcha de Imanol Alguacil, no ha encontrado la fórmula para ser competitivos. Un cambio de ciclo mal llevado, que es urgente enmendar.

El Sevilla, por su parte, es un especialista en revivir muertos (véase ante el Mallorca) y entre los deberes de Almeyda debe estar romper con esta leyenda. Un muro más que derribar de tantos otros, que se le acumulan al argentino.