Real Sociedad - Sevilla: Almeyda busca recuperar sensaciones

Sin Azpilicueta ni Mendy, el técnico tendrá que estudiar cómo organizar su defensa para hacerse fuerte en Anoeta

Alfon regresa a la convocatoria sevillista, mientras que Jordán aún no está físicamente disponible

Anoeta, otro momento para el mensaje de Almeyda

Candela Vázquez

El Sevilla FC de Almeyda puso ayer rumbo a la hermosa San Sebastián con el objetivo de recuperar la senda de la victoria. La derrota ante el Mallorca hizo mella en el ánimo de la plantilla y es importante disipar las dudas generadas tras ... la remontada de los bermellones. Para ello, el técnico sevillista tiene dos ausencias bastantes importantes para su once inicial, la de César Azpilicueta y la de Batista Mendy.

