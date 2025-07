El Rayo Vallecano quiere a Saúl Ñíguez

No hace ni diez días que Saúl Ñíguez se despidió del Sevilla FC, pero el ilicitano ya tiene otros destinos posibles en el horizonte. El Atlético de Madrid no cuenta con el jugador, que tiene contrato hasta 2026, así que la idea es la de volverlo a ceder (o incluso traspasar) este próximo curso. En un primer momento, se esperaba que el centrocampista disfrutara de otro año en el Sevilla FC, así se había contemplado en el préstamo que se concretó el pasado verano. No obstante, los cambios dentro de la dirección deportiva y el pobre rendimiento ofrecido por el futbolista han provocado su salida del conjunto hispalense.

Ahora, según informa Mundo Deportivo, el Rayo Vallecano estaría interesado en hacerse con los servicios del jugador para la temporada 2025-26. Se plantea una cesión en términos parecidos a los que se encontraba en el Sevilla, es decir, con el Atlético de Madrid abonando gran parte de su sueldo, puesto que la prioridad es que el jugador juegue en otro lado.

Desde el club colchonero entienden que el alto salario del ilicitano es un problema, puesto que tiene uno de los sueldos más altos de la plantilla y las posibilidades del club rayista son limitadas, a pesar de disputar competición europea este año.

Por su parte, Saúl ha pedido quedarse en Madrid, por lo que el Rayo sería un destino ideal para sus aspiraciones. A sus 30 años, el futuro del futbolista es todo un misterio. Su fichaje por el Sevilla FC perseguía recuperar sensaciones y su fútbol, pero una lesión larga interrumpió su progresión dentro del cuadro hispalense. No obstante, tras recuperarse, nunca llegó a romper con la elástica sevillista.