El Ramón Sánchez-Pizjuán recibirá al peor visitante de LaLiga

Osasuna sólo ha sumado un punto lejos de El Sadar hasta ahora

El Sevilla permanece en tierra de nadie

Moncayola, durante el Oviedo - Osasuna del pasado lunes
Moncayola, durante el Oviedo - Osasuna del pasado lunes
Nacho Pérez

El Sevilla FC se enfrentará este sábado a CA Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El cuadro nervionense busca poner fin a su mala racha de resultados que lo ha llevado a sumar tres derrotas en los tres últimos partidos disputados ... . Su rival tampoco ha logrado ganar en los tres últimos compromisos ligueros (derrotas ante el Atlético de Madrid y el Celta y empate frente al Real Oviedo). Se verán las caras entonces dos equipos con necesidad de sumar los tres puntos en sus luchas por alejarse de los puestos de descenso.

