El Ramón Sánchez-Pizjuán recibirá al peor visitante de LaLiga

El Sevilla FC se enfrentará este sábado a CA Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El cuadro nervionense busca poner fin a su mala racha de resultados que lo ha llevado a sumar tres derrotas en los tres últimos partidos disputados ... . Su rival tampoco ha logrado ganar en los tres últimos compromisos ligueros (derrotas ante el Atlético de Madrid y el Celta y empate frente al Real Oviedo). Se verán las caras entonces dos equipos con necesidad de sumar los tres puntos en sus luchas por alejarse de los puestos de descenso.

El Sevilla FC no se ha mostrado durante el año 2025 como un equipo fiable como local. Los nervionenses apenas han conseguido ganar dos partidos (uno en mayo y otro en octubre) hasta la fecha ante su público consiguiendo mejores resultados como visitante. No obstante, visita el Ramón Sánchez-Pizjuán el club que peor rinde, por el momento, lejos de su estadio de toda la categoría.

Y es que Osasuna consiguió su primer punto como visitante el pasado lunes en el duelo disputado en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo (0-0). Anteriormente, en las diez jornadas previas, el equipo navarro no había conseguido puntuar. No obstante, conviene tener en consideración que los de Alessio Lisci han visitado durante este primer tramo de competición a clubes que ocupan la parte alta de la clasificación. El cuadro rojillo ha caído derrotado ante el Real Madrid (1-0), ante el Espanyol (1-0), ante el Villarreal (2-1), frente al Betis (2-0) y contra el Atlético de Madrid (1-0), por contra, empataron el pasado lunes ante el Oviedo (0-0).

Como local han conseguido la gran mayoría de sus puntos (11, dos menos que el Sevilla) al haber derrotado al Valencia, al Rayo Vallecano y al Getafe y haber empatado frente al Elche. El único partido en el que han sido derrotados en El Sadar fue frente al Celta en la penúltima jornada.

En una situación similar llegó hace unas semanas el RCD Mallorca al Ramón Sánchez-Pizjuán. El conjunto bermellón había perdido todos sus partidos como visitante hasta que llegó a Nervión y consiguió llevarse los tres puntos con una remontada en la segunda mitad (1-3).