Ramón Martínez se une a la nómina de goleadores canteranos del Sevilla

De lo poco positivo que puede sacarse del Villarreal - Sevilla que ha cerrado la temporada 2024-25 ha sido el estreno goleador de Ramón Martínez. El central del Sevilla Atlético se integró en la dinámica del primer equipo desde que Caparrós cogió las riendas del Sevilla y ha participado en un total de cinco partidos en Primera división. De hecho, bajo las órdenes del técnico utrerano, el defensa ha sumado dos titularidades dejando buenas sensaciones.

No partió desde el inicio en La Cerámica, entró en el minuto 65 por Carmona y le dio tiempo a garantizarse un recuerdo que jamás olvidará. Corría el minuto 85, cuando Ramón Martínez aprovechó un pase de Agoumé. Controló el balón con el pecho y disparó muy ajustado al palo, sumando así su primer gol en Primera división.

De esta forma, el murciano se une a la nómina de canteranos del Sevilla que han marcado esta temporada. En total, siete jugadores criados en la carretera de Utrera han marcado por lo menos un gol este curso (sin contar el del retirado Jesús Navas): Juanlu, Isaac Romero, Manu Bueno, Stanis Idumbo, Kike Salas, García Pascual y Ramón Martínez.

Sobre su gol, Ramón Martínez reconoció tras el partido que se lo había dedicado a una persona muy especial para él: «Lo primero que he pensado cuando recibo de Agoumé ha sido sacarme el balón a un lado y pegarle. Se lo he dedicado a mi abuelo, que desde arriba me da fuerza».

También reconoció que no le disgustaría cambiar a una posición más ofensiva: «Yo siempre he sido central pero me gusta el puesto de lateral y creo que me puedo adaptar bien».

No obstante, el jugador también fue crítico con el papel desempeñado por el conjunto sevillista: «Hemos salido muy mal ante un gran rival como el Villarreal. Luego en la segunda parte hemos reaccionado, casi hacemos el 3-2 pero este equipo no te perdona ningún despiste. Hemos mejorado algo la imagen de la primera parte y nada, borrón y cuenta nueva«.