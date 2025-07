Rakitic vuelve a desmentir por segunda vez el rumor de su retirada

El rumor acerca de la retirada de Ivan Rakitic del fútbol profesional ha vuelto a ser objeto de revuelo, y es que no es la primera vez que intentan adelantar la decisión del croata, quien todavía no ha tomado una postura oficial acerca de su futuro.

A sus 37 años, Rakitic ya se encuentra en el ocaso de su carrera deportiva, y es que el balcánico ha contado con una carrera exitosa a nivel de títulos. Una Champions League, dos UEFA Europa League, campeón de la Supercopa de Europa, dos veces ganador de la Supercopa de España, cuatro campeonatos de Liga, un Mundial de Clubes, una Copa de Alemania, cuatro títulos de Copa del Rey y un trofeo de la Copa de Suiza son los entorchados que el ex capitán del Sevilla o Barcelona tiene en su haber. Tras su paso por Schalke 04 o Basilea, el nacido en Suiza aterrizó en el fútbol español de la mano del Sevilla FC, club donde hizo historia. En 2014 se marchó a la Ciudad Condal a cambio de 18 millones de euros, donde conoció una época exitosa también en el FC Barcelona.

En su segunda etapa en Nervión militó durante tres campañas más, antes de marcharse a Arabia Saudita en busca de una aventura de carácter exótico. Tras ello, volvió a su país para su última andadura deportiva, concretamente en el Hajduk Split, equipo donde juega desde el pasado verano. En el último partido de la temporada como local Rakitic fue sustituido, momento donde no pudo contener las lágrimas, lo que supuso que se especulara con su futuro, alegando que era la retirada del finalista de la Copa del Mundo con Croacia en 2018. Fue el propio centrocampista quien desmintió tal noticia, diciendo que no había tomado ninguna decisión acerca de su adiós al fútbol.

Varios meses después ha vuelto a suceder lo mismo, y es que esta vez ha sido su entrador Gonzalo García quien en una entrevista para Nova TV alegaba que el croata «había terminado su carrera». El técnico del Hajduk Split aseguró que Rakitic se incorporaría al staff técnico, ya que, «es inteligente, tiene buenas ideas y entiende el fútbol. Pero está pasando por un momento difícil: la transición de las botas de fútbol al traje nunca es fácil». De nuevo, el ex capitán del Sevilla ha tenido que volver a desmentir tal rumor, pues tal y como le confesó al periodista catalán Gerard Romero, «no he decidido nada, ni tampoco lo he dicho. La próxima semana lo decidiré con mi mujer».