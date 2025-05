Rakitic niega que vaya a retirarse: «Todavía hay trabajo que hacer»

Ivan Rakitic no se retira del fútbol profesional, de momento. Así lo ha confirmado el propio jugador en sus redes sociales tras que algunos medios de comunicación asegurasen que el croata colgaría las botas tras finalizar esta temporada. Unos rumores que se iniciaron este pasado domingo cuando Rakitic abandonó el terreno de juego durante el Hajduk Split - Rijeka. Y es que el exsevillista se marchó llorando tras sufrir un fuerte golpe en el último partido del Split en su campo este curso.

No obstante, Rakitic ha tenido que publicar en sus redes sociales un desmentido, aclarando que sus lágrimas «son parte del fútbol» y negando que haya tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional.

La publicación dice lo siguiente: «Gracias por sus mensajes. Las emociones son parte del fútbol, pero no he tomado ninguna decisión ni anuncio oficial. Todavía hay trabajo que hacer antes de que cuelgue mis botas».

Se ofreció al Sevilla hace un mes

Hubiera sido una decisión sorprendente, puesto que el croata, de 37 años, no hace ni un mes que declaró que no le importaría regresar al Sevilla FC para ayudar en lo que hiciera falta. Así lo dijo en Radio Marca: «¿Volver? Ojalá, todos tienen mi teléfono. A mí igualmente no me quedan 10 años más de fútbol por delante, todos saben lo que yo quiero tanto al Sevilla Fútbol Club como a mi ciudad Sevilla».

Rakitic se marchó del Sevilla en enero de 2024, cuando Quique Sánchez Flores cogió las riendas del equipo. El croata cerró su segunda etapa en el club de Nervión para poner rumbo a Arabia Saudí, donde sólo permaneció unos meses. De esta forma, el jugador decidió regresar a su país y fichó por el Hajduk Split por una temporada, aunque tiene la opción de renovar por otra más. Durante este curso, Rakitic ha jugado un total de 38 partidos entre todas las competiciones, ha marcado dos goles y dado cinco asistencias.

Más temas:

Sevilla FC