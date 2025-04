Rakitic: «Mi idea era nunca salir del Sevilla»

El que fuera capitán del Sevilla, Ivan Rakitic, está cerca de proclamarse ahora campeón de la liga de Croacia con el Hajduk Split. El centrocampista de 37 años se estrenará esta semana como comentarista de partidos en la Cadena Cope y durante una entrevista con el citado medio se refirió el lunes a su salida del Sevilla.

Ahora se encuentra por primera vez en su vida viviendo en Croacia ya que nació y creció en Suiza, pero antes de recalar en el Hajduk Split tras salir del Sevilla, se marchó a Arabia Saudí para firmar por el Al-Shabab. En Oriente Medio apenas pudo jugar ocho partidos y lo explico porque «tuve mi unica lesión grave muscular». «Se me fue el cuadriceps bastante, unos ocho centímetros. Sano, sano quizás jugué dos partidos», indicó.

«Mi idea nunca era salir del Sevilla, eso es así. Al final por diferentes circunstancias pasan cosas y no pasa nada. Mi idea era seguir jugando aunque sea uno o dos años en el Sevilla y ya dejarlo», comentó con respecto a una salida marcada por su encontronazo con Quique Sánchez Flores. A la hora de elegir entre Barcelona y Sevilla demostró tenerlo claro al señalar lo siguiente: «Yo soy de los dos, pero soy Rakitic del Sevilla. Como ciudad es mi Sevilla. Siempre digo que no nací sevillista, pero moriré sevillista, eso es así. Por supuesto tengo mucho cariño al Barça, porque en seis años vivimos muchas cosas juntos, pero lo que me ha dado Sevilla con mi mujer, mi familia y mis hijos...».

Rakitic afirma que está estudiando la posibilidad de prepararse para ser entrenador, pero cree que cuando cuelgue las botas estará ligado más a otras labores de gestión dentro del mundo del fútbol. Además reconoció que estuvo cerca de ir al Atlético de Madrid «casi tres y cuatro veces». «Una vez estaba cerrado. Estuvimos hablando muchas veces, el año que me fui al Barça estuvimos en contacto, pero cuando tuve la oportunidad de irme al Barça me fui al Barça», explicó.

