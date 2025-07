Rakitic habla con el Sevilla FC tras su retirada: «No hubo mejor grupo que el de Turín»

Tras anunciar su retirada del fútbol, Ivan Rakitic ha atendido a los medios del Sevilla FC para compartir cómo estaba siendo esta despedida. «Ha sido un día diferente, pero me siento feliz y orgulloso de todo lo que he podido vivir y estoy muy agradecido», ha empezado diciendo el croata, el cual tuvo que desmentir hasta en dos ocasiones su retirada el pasado mes de junio.

No obstante, Rakitic ha decidido que es momento de pasarse a los despachos y colgar las botas. Reconoce que la decisión «no ha sido de un día para otro, pero a veces la cabeza ya es más fuerte que el corazón y lo he vivido con mucha tranquilidad y naturalidad». Además, el jugador ha agradecido el cariño que ha recibido desde que comunicó su decisión: «Llevo todo el día recibiendo mensajes de todo el mundo y con el móvil cargando para que no se acabe la batería, y esto es lo más bonito que te puedes llevar».

«Reyes para mí era un hermano, allá donde esté, está conmigo»

Rakitic ha sido uno de los jugadores que más huella ha dejado en el Sevilla en los últimos años. Llegó a Nervión en 2010 y ha disfrutado dos etapas exitosas vistiendo la elástica blanquirroja. No obstante, el croata tiene muy claro cuál es el momento que más le ha marcado en toda su carrera: «El momento más emotivo de mi carrera pudo ser levantar la copa en Turín. No fue una temporada fácil, entramos en Europa por un milagro y acabar ese año ganando esa UEFA y de esa manera... Jamás en el fútbol hubo mejor piña, era una barbaridad de familia, una locura. Era una alegría llegar cada mañana al vestuario. Daba pena que se acabase la temporada, queríamos estar juntos. Fue un año muy especial».

🎙️ @IvanRakitic, sobre José Antonio Reyes y su relación con el utrerano.



🙏 "Allá donde esté, yo sé que está conmigo" — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 8, 2025

Durante esa época coincidió con José Antonio Reyes, con quien ganó el título en Turín: «Tuve una relación muy cercana a él. Él siempre decía que la íbamos a ganar. Era único. Estabas hundido y te hacía reír. Fue increíble levantarla con él, para mí era un hermano y sé que donde esté, está conmigo».

«Le dije a Jesús (Navas) que nos faltaba levantar una copa juntos»

También se ha referido a su primera salida del club, cuando puso rumbo a Barcelona. Para Rakitic, la única posibilidad de marcharse de la capital hispalense era si llegaba «una oportunidad así»: «Para mí siempre fue muy importante tener claro lo que había que hacer, decidirlo bien y hacer bien las cosas. Pero también dije que volvería y volvería para ser importante y hacer historia. Le dije a Jesús que nos faltaba levantar una copa juntos, y todo pasa por algo. Yo quería estar de nuevo en casa, la confianza de todos en el club me hicieron sentirme querido en el Sevilla y poder traer otra copa«.

Rakitic también ha contado cómo se fraguó su regreso al Sevilla FC y cómo lo habló con Monchi para devolver al equipo a la élite: «Cuando empezamos a hablar de la vuelta no le comenté nada a mi mujer hasta que estuviese todo hecho. Empujé para volver al Sevilla porque queríamos estar ahí. Para mí lo más claro era estar de vuelta y sabía, hablando con Monchi, que lo íbamos a arreglar«.

Por último, el croata ha deseado poder quedar en el recuerdo de las nuevas generaciones: «Ojalá se me recuerde dentro de un tiempo con mucha alegría, viendo momentos míos de goles y asistencias o ver dentro de algunos años alguna camiseta con mi nombre o mis estampitas. Los niños son lo más importante para mí y ojalá poder estar presente en las nuevas generaciones. Fui un niño que le gustó mucho el fútbol y que se enamoró del Sevilla FC. Es muy difícil sacar un mejor momento, pero en la final contra el Benfica me sentí muy fuerte o en Rusia con Croacia«.