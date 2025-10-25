Rakitic desvela el bienestar de la plantilla del Sevilla con Almeyda: «Están encantados con él»

Pese a que Ivan Rakitic colgó las botas el pasado verano, el croata sigue ligado al fútbol y a la actualidad del Sevilla FC. El centrocampista atendió este viernes a los compañeros de El Desmarque, donde además de hablar sobre el Clásico entre ... Real Madrid y FC Barcelona que se disputará este domingo, también repasó la actualidad sevillista.

Su salida del conjunto de Nervión en enero de 2024 no le ha hecho alejarse de sus antiguos compañeros. Según cuenta Rakitic, que ha podido hablar con algunos jugadores de la actual plantilla sevillista, ha afirmado que se muestran satisfechos con el trabajo de Matías Almeyda como técnico del Sevilla. «El míster ha llegado con muchísima fuerza, muy bueno. He hablado con varios excompañeros y están encantados con él«, reconocía el internacional con Croacia.

La presencia de canteranos en la primera plantilla sevillista es algo que se ha convertido en habitual en estas últimas temporadas. «Espero que sigan así de esta manera porque es increíble ver a tantos chicos jóvenes de nuestra cantera otra vez en el primer equipo. Eso nos llena de orgullo, ojalá puedan seguir de esta manera y seguir sumando de tres en tres«, comentó positivamente Rakitic.

Además, otro de los antiguos futbolistas del cuadro de Nervión que han aparecido en escena ha sido Julio Baptista. El brasileño, que firmó unos números magníficos en su etapa como jugador del Sevilla (50 goles en 84 partidos), ha admitido que respecto al partido contra el FC Barcelona «hacía tiempo que no veía al Sevilla jugar un partido como jugó ese. Así lo queremos ver siempre».