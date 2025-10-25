Suscríbete a
Rakitic desvela el bienestar de la plantilla del Sevilla con Almeyda: «Están encantados con él»

El exjugador del conjunto hispalense confiesa que ha mantenido conversaciones con algunos jugadores del Sevilla

El guiño de Monchi a la 'Tercera vía': «Que llegue alguien con potencial económico y el mismo sentimiento que los aficionados no es una mala noticia»

Rakitic, junto a Rubén Alcaraz
Rakitic, junto a Rubén Alcaraz ep

Alberto Moreno

Pese a que Ivan Rakitic colgó las botas el pasado verano, el croata sigue ligado al fútbol y a la actualidad del Sevilla FC. El centrocampista atendió este viernes a los compañeros de El Desmarque, donde además de hablar sobre el Clásico entre ... Real Madrid y FC Barcelona que se disputará este domingo, también repasó la actualidad sevillista.

