Rakitic tiene claro qué excompañero del Sevilla tiene el mejor disparo

Ivan Rakitic es considerado como uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Sevilla FC. Sus títulos lo avalan. Al igual que también ser el jugador extranjero que más partidos ha portado la camiseta rojiblanca (323). El centrocampista colgó ... las botas el pasado mes de julio a sus 37 años, aunque como ya declaró en varias ocasiones, siempre tendrá en su corazón a la entidad sevillista.

En su etapa como jugador del conjunto nervionense consiguió la medalla de campeón de la Europa League en dos ocasiones (2014 y 2023). Precisamente, la cuenta de Instagram de la segunda competición europea ha publicado un vídeo donde el croata responde a un quiz sobre su mejor compañero del Sevilla según diferentes cualidades.

Entre ellas, fue cuestionado por la velocidad, disparo, pase, inteligencia, primer toque, defensa y penaltis. Para Rakitic, el compañero más veloz en el Sevilla ha sido Jesús Navas. Esas cabalgadas del duende de Los Palacios por el costado derecho del Sánchez-Pizjuán serán difíciles de olvidar para la afición sevillista. Por otro lado, una de las respuestas más sorprendentes en este quiz ha sido la del disparo. El croata considera que Nemanja Gudelj es el compañero del Sevilla con mejor tiro.

Otro de los jugadores más importantes de la historia sevillista es José Antonio Reyes. El utrerano, además de haber tenido una gran amistad con Rakitic, fue elegido como el compañero con mejor pase para el internacional croata. En el primer toque se queda con Carlos Bacca. El colombiano, pese a disputar sólo dos temporadas con la elástica nervionense, dejó huella en el Sevilla. 49 goles en 108 partidos es la cifra que registró Bacca como sevillista.

En el aspecto defensivo, Rakitic elige a M'Bia. El camerunés, que también demostró su poderío físico en sus dos campañas con el Sevilla, es historia del Sevilla por aquel cabezazo en Mestalla que le dio al conjunto hispalense el pase a la final de la Europa League de 2014. Por último, en inteligencia y en lanzador de penaltis, Rakitic se elige a él mismo. El que fuera centrocampista del Sevilla, más allá de su importancia en el terreno de juego, aportó más de cien participaciones de gol en el club de Nervión (51 goles y 52 asistencias).