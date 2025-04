Rajada de Saúl por el uso del VAR: «Los de fuera están para ayudar y hay muchas veces en las que se quitan de en medio»

El Sevilla cayó derrotado este jueves en El Sadar ante Osasuna (1-0). El equipo dirigido por Joaquín Caparrós ha sumado uno de los últimos dieciocho puntos (uno de seis con el utrerano) y mira hacia los puestos de descenso. El cuadro nervionense se mostró muy molesto por la tarjeta roja vista por Dodi Lukebakio, su principal estrella, tras la primera media hora de juego. Saúl Ñíguez, que portó durante el partido el brazalete de capitán, se quejó amargamente tras el partido de la decisión arbitral que se tomó sin revisar la acción en el monitor del VAR.

En palabras a Movistar + acusó al VAR de «quitarse de en medio»: «Momento muy duro para el equipo, creo que habíamos empezado muy bien el partido y la roja ha marcado el partido. Jugar con uno menos 60 minutos... La roja no es para tanto. Encima nos pita falta a favor, lo están agarrando todo el rato. No es que le dé con el codo en la cara, está quitándose al jugador de encima. Parece que pueda ser excusa, pero al final las imágenes estan ahí... Es una pena que los de fuera no le ayuden (a Cordero Vega) porque el de adentro al final está en el campo y puede interpretar otra cosa, pero los de afuera están para ayudar hay muchas jugadas que se quitan de en medio. Si tenemos las herramientas que las utilicen y bien, Que sea así para ambos equipos, como en la jugada de ellos (expulsión invalidada a Pablo Ibáñez). Orgulloso del equipo, hemos tenido ocasiones, pero el equipo está jodido porque no hemos conseguido puntuar».

En palabras a los medios del club Saúl insistió en el malestar que pesa sobre el equipo tras la polémica actuación arbitral: «Momento muy complicado para el equipo. A pesar de haber empezado el partido súper bien, vemos cómo el arbitro interpreta que una jugada, que incluso es falta a favor nuestra, decida expulsar a un jugador. Catena estaba luchando con Dodi. Como mucho, si quieres interpretar, puede ser amarilla. Creo que es excesivo sacar roja. Y, sobre todo, que los de afuera no ayuden. Tenía que ir al VAR, verlo bien. Ver si es roja o no, como han hecho con la de ellos. Si dice que no, pues genial, pero que sea así para ambos equipos. Sobre la derrota, momento muy complicado para el equipo. Estamos haciendo las cosas bien y con muy poquito nos penalizan. No conseguimos sumar y lo importante es eso».

«Con esto no nos llega», se sinceró Saúl. «Es una pena que con todas las cosas buenas que hacemos no nos llega. Tenemos que dar un pasito más, sumar. Con muy poquito nos hacen daños y, nosotros, con muchas, nos cuesta hacer daño al rival. Es un momento muy complicado, después de tantas derrotas y no conseguir puntuar de tres en tres», concluyó frustrado el centrocampista.

