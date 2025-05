Rafa Mir finaliza su cesión y no descarta nada: «Tengo ganas de demostrar el jugador que soy»

Rafa Mir llegó hace cuatro temporadas al Sevilla FC por 16 millones de euros, procedente del Wolves inglés, tras una destacada temporada cedido en el Huesca. El pasado verano el cartagenero se marchó cedido al Valencia CF, club donde se formó y debutó en Primera división. En la ciudad del Turia había mucha expectación con la vuelta del delantero, pero lo que parecía una temporada de reivindicación para recuperar su mejor nivel, se convirtió en la temporada más complicada de su vida.

El jugador que tiene un proceso judicial abierto, del cual no puede hablar por motivos legales, también ha sufrido una dura lesión que le ha tenido fuera de los terrenos de juego durante gran parte de la temporada. El futbolista ha sido entrevistado en Marca, acerca de la temporada que acaba de concluir donde destaca que «lo he pasado mal, la lesión y lo personal no fue fácil. Ha sido un gran reto que constancia, trabajo y sacrificio he superado. Tengo la espina de no haber podido ayudar más al Valencia». Sobre el club che también ha dejado la puerta abierta a un posible regreso: «Siento al Valencia como mi casa y, ¿por qué no volver allí?».

El proceso judicial que acompaña al futbolista desde el inicio de la última temporada por presunto delito de agresión sexual está todavía en el aire pero afirma que «sigue en fase de investigación, a buen ritmo, y está satisfecho con su evolución». Además añade que 'no le afecta la hora de firmar por otro club, ya que la jueza ha autorizado mi pasaporte' por lo que el proceso, en principio, no va a interferir en su vida profesional.

Por último, el jugador ha sido preguntado por su futuro con el Sevilla FC, donde se ha limitado a recalcar que: «Me quedan dos años de contrato, estoy abierto a todo, no sé que pasará pero tengo ganas de demostrar el jugador que soy. He metido muchos goles en Sevilla, he ganado títulos aquí y he jugado más de 100 partidos en dos años y medio», concluía. El futuro del Sevilla se antoja agitado este verano, y lo que es seguro que el nombre de Rafa Mir será uno de los protagonistas de estos movimientos.