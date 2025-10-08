Rafa Mir, procesado por agresión sexual «empleando violencia»

El futbolista Rafa Mir, actualmente cedido en el Elche CF por el Sevilla FC, ha sido procesado formalmente por un delito de agresión sexual «empleando violencia». Los hechos que motivan este proceso ocurrieron el 1 de septiembre de 2024, mientras el ... jugador militaba en el Valencia CF. Mir ha mantenido consistentemente su defensa de inocencia desde el inicio.

El delantero murciano deberá comparecer a declarar el próximo 13 de octubre, según avanza Las Provincias. El proceso no solo afecta a Mir, sino también a su amigo Pablo Jara. El Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria ha dictaminado la existencia de «indicios y no meras sospechas» que apuntan a dos episodios de agresión sexual con uso de violencia contra la joven denunciante de 21 años.

El auto judicial detalla que estos sucesos habrían tenido lugar en la piscina y posteriormente en el cuarto de baño. En ambos casos, se describe acceso carnal sin consentimiento (introducción de dedos), a pesar de que la víctima habría expresado su rechazo y solicitado que se detuviera. Como parte del procedimiento, se ha impuesto una fianza de 12.500 euros a Rafa Mir y una de 5.000 euros a Pablo Jara.

Rafa Mir fue detenido cuando se encontraba cedido por el Sevilla FC al Valencia CF. La denuncia fue interpuesta por una mujer a la que conoció la madrugada del 1 de septiembre, en un encuentro en el que también estaban presentes el futbolista Pablo Jara y una amiga de la denunciante (quien también ha denunciado a Jara por presunta agresión sexual).

Tras su detención y declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Llíria, donde el jugador negó los cargos alegando que las relaciones fueron consentidas, Mir quedó en libertad provisional. No se solicitó prisión preventiva por ninguna de las partes.

Actualmente, el jugador está sujeto a medidas cautelares estrictas, como la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de contacto con la denunciante y la otra mujer que denunció a Jara, y obligación de firmar semanalmente en sede judicial.

Adicionalmente, el Valencia CF impuso una sanción económica al delantero, basándose en el convenio colectivo del fútbol profesional, debido al daño reputacional causado al club. Tras finalizar la temporada, regresó al Sevilla, que lo volvió a ceder, siendo su destino actual el Elche CF.