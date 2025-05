Rafa Mir: «No pienso en mi futuro, pienso en el Valencia»

Son varios los futbolistas que el Sevilla tiene cedidos en otros clubes y que en junio deberán regresar a Nervión. Uno de ellos es Rafa Mir, que no está viviendo una temporada fácil en el Valencia tras su sonada salida del Sevilla y que ahora comienza a recuperar sensaciones al ritmo que su equipo. El delantero tiene dos años más de contrato con el club nervionense y, pese a que tiene pactada su llegada al Tijuana mexicano, no quiere cerrar públicamente la puerta a ninguna posibilidad.

«Tengo dos temporadas más con el Sevilla. Aún quedan partidos por delante en Valencia y quiero aprovecharlos y disfrutarlos al máximo. No pienso en mi futuro, pienso en el Valencia CF», ha señalado el futbolista en una entrevista concedida a Relevo.

«Queda el final de temporada, y en mi cabeza solo tengo el hacerlo bien y ayudar al Valencia CF, mi equipo, mi club», añadía. «Lo que venga después ya se verá. En Valencia me siento como en casa. Son siete temporadas aquí y me siento muy bien en la ciudad y en el club. Quería volver al Valencia y lo conseguimos después de mucha insistencia y también hacer muchos esfuerzos. La espinita que tengo es que no he podido cumplir mis objetivos de ayudar mucho más al equipo. En los partidos que faltan espero devolver tanto cariño y apoyo con goles, asistencias y mucho trabajo», reflexionaba.

Rafa Mir tiene un proceso judicial abierto ya que está siendo investigado por un presunto delito de abuso sexual. El futbolista comenta durante la entrevista que «el proceso sigue su curso a buen ritmo y estamos satisfechos con su evolución» a la vez que asegura que está «muy tranquilo» al respecto. «Aprendes a vivir con ello. Mi abogado me explicó el primer día que esto no se resuelve en un partido, ni en un día, sino que es toda una Liga. Una carrera de fondo», añadía.

Durante la temporada Rafa Mir ha participado en 17 partidos oficiales logrando anotar un gol. El punta