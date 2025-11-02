Rafa Mir: «Del Nido Carrasco es un buen tío y le deseo lo mejor»

Rafa Mir, delantero del Elche, se refirió a su salida del Sevilla durante una entrevista concedida a Marca. El delantero se encuentra cedido en el cuadro ilicitano que hoy se enfrentará al Barcelona y aseguró que sus problemas en el club ... nervionense se dieron con el anterior director deportivo, Víctor Orta. Además, se refirió al proceso judicial en el que está envuelto y aseguró estar satisfecho con cómo marchan las cosas en este sentido.

«Esto la gente no lo sabe, pero me fui una semana antes a entrenar por mi cuenta a Sevilla y en esa semana aproveché para ver al presidente», comentó Mir durante la entrevista cuando fue preguntado por su relación con Del Nido Carrasco. «Estuvimos comiendo, hablando del pasado que, para mí, no es importante pero sí que nos marca dónde estamos ahora. Fui muy claro, hablamos de todo lo que había pasado el año anterior. También hablamos de esa entrevista que di. Le dejé muy claro que no era una cosa con él si no que, al final, era una cosa más con el antiguo director deportivo que, igual que tuvo problemas conmigo, los tuvo con muchísimos jugadores. Del Nido Carrasco es un buen tío y le deseo lo mejor», indicaba Mir que durante la citada entrevista a DAZN no tuvo buenas palabras hacia el presidente del Sevilla ya que lo culpó en gran parte de su primera frustrada salida al Valencia indicando que «Del Nido Júnior fue el que cambió las condiciones».

En su vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán fue protagonista anotando uno de los goles del partido. Celebró con rabia su tanto de falta, algo que no gustó en Nervión y que Mir volvió a justificar así: «Hacer un gol siempre es bonito, hacerlo de falta es muy bonito, y era un momento muy intenso del partido, ponía a mi equipo por delante. Fue una celebración normal, como había hecho en otros partidos. Entiendo que sea más duro porque al final soy un jugador suyo, que tienen en su nómina, por decirlo así, pero son cosas que pasan. Defiendo esta camiseta y si llevase la del Sevilla, celebraría mis goles».

En cualquier caso, Mir recuerda cómo fue el final del partido y lo cariñoso que se mostró con Almeyda para respaldar que su comportamiento durante pretemporada fue el adecuado. «Sólo hay que ver el final del partido que jugamos en Sevilla, cómo fui a buscarlo y a abrazarme con él. Es un gran entrenador, con una buena idea, lo está haciendo muy bien. Y sí, claro, me puede mirar a la cara. Cuando las personas son claras y directas, todo es mucho más fácil y fue así», señalaba.

Con respecto a la agresión sexual por la que está siendo investigado, Rafa Mir aclaró que está «muy tranquilo». «Estamos satisfechos con la fase de instrucción y la verdad que con muchas ganas de poder ir a juicio», añadió.