Rafa Mir muestra su disconformidad a la jueza pero asume el juicio por agresión sexual

El jugador ha comparecido vía telemática y se ha acogido a su derecho a no declarar

Rafa Mir, el día que declaró en los juzgados
Rafa Mir, el día que declaró en los juzgados abc

F. M.

Rafa Mir, cedido actualmente por el Sevilla FC en el Elche CF, compareció este lunes de manera telemática ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria (Valencia) tras haber sido procesado por un delito de agresión sexual. El jugador ... mostró su disconformidad con esta decisión, pero anunció su renuncia a recurrir, por lo que asume que será juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia.

