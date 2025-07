Rafa Mir, Joan Jordán y Januzaj, un problema millonario para el Sevilla FC

El Sevilla FC ha iniciado la pretemporada este domingo con las principales novedades del técnico Matías Almeyda y Alfon, como primer fichaje del verano. No obstante, también se han dado otras imágenes en la ciudad deportiva que saben más a pasado. Y es que Rafa Mir, Januzaj y Joan Jordán se han vuelto a enfundar la elástica sevillista para trabajar junto al resto del primer equipo.

Un imagen que evidencia el lastre que aún tiene que combatir Antonio Cordón. Si bien habrá quien piense que alguno de estos jugadores podrían aportar al juego del Sevilla, los motivos que llevan al club a sacarlos de la plantilla son esencialmente económicos. Ya no es una simple cuestión de rendimiento, sino el coste que estos tres jugadores acarrean al club.

Sólo estos tres jugadores acarrean un coste cercano a los diez millones de euros anuales. Si a ellos se les suma el gasto que generan otros jugadores como Marcao (al que se le ha estado buscando una salida) y Nianzou (el jugador más costoso de la plantilla), la cifra se eleva hasta los 30 millones de euros entre salarios y amortizaciones.

De esta forma, el Sevilla no puede permitirse mantener a ciertos jugadores en la plantilla, si lo que desea es avanzar para cumplir con las normas financieras de LaLiga. Cabe recordar que el club tiene el límite salarial muy sobrepasado y hasta que no consiga un equilibrio entre los ingresos y los gastos no podrá establecerse en la norma 1:1.

Fórmulas de salida

De esta forma, el Sevilla FC buscará dar una salida a estos jugadores. Tanto a Mir como a Jordán aún les queda un par de temporadas de contrato. El Valencia no ha querido mantener al delantero en sus filas después de todo lo que ha pasado con él allí. El jugador tiene un as guardado debajo de la manga para marcharse a México, pero su situación judicial determinará esta vía en gran medida.

Por su parte, Jordán tiene un cartel algo más favorable para que algún equipo quiera hacerse con sus servicios este curso. Tras haber acumulado buenos minutos en el Alavés, el catalán podría encadenar otro año más cedido, aunque desde su entorno se insista en que quiere aportar en el Sevilla.

El que podría tener sus días más contados en el Sevilla es Januzaj. El Anderlecht está interesado en hacerse con sus servicios y los sevillistas podrían recurrir al traspaso sin coste (una fórmula que ya ejecutó el año pasado en varias ocasiones). Y es que el club prioriza poder ahorrarse los cinco millones de euros que cuesta el jugador y ya olvidarse de este 'problema'.