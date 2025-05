Rafa Mir se despide del Valencia: «Hice un gran esfuerzo por regresar»

Rafa Mir ha puesto fin a su paso por el Valencia. El murciano ha publicado en sus redes sociales una carta de despedida al valencianismo, despejando cualquier posibilidad de ampliar su vinculación con el conjunto che. Mir se marchó el pasado verano cedido y separó su camino del Sevilla FC. Un trato que agradecieron ambas partes tras varios intentos fallidos previos.

De esta forma, Sevilla y Valencia cerraron una cesión con opción de compra, que nunca se ejecutará. Ya no sólo por las escasas posibilidades económicas de los valencianistas, sino también por la investigación que hay abierta contra Rafa Mir sobre un presunto caso de abuso sexual. Este triste episodio vivido en sus primeros días en la comunidad valenciana han marcado el año del jugador.

Sin embargo, el ariete no hace alusión a este caso ni directa ni indirectamente en su carta de despedida, aunque sí lamenta su lesión que lo apartó un tiempo del césped: «A nivel colectivo no comenzamos como queríamos, y en lo personal me tocó afrontar la primera lesión de toda mi carrera. Pero los retos están para afrontarlos, y con trabajo, constancia y compromiso se superan. Siempre puse al equipo por delante de todo».

Tras consumarse su marcha del Valencia, Rafa Mir debe afrontar su futuro más inmediato. No se contempla en Nervión que Rafa Mir cumpla los dos años que le restan de contrato a su vuelta. El Sevilla se hizo con los servicios del delantero murciano en el verano de 2021, abonando un traspaso de 16 millones de euros al Wolverhampton. Su alto salario no entra en los parámetros de coste de plantilla que implementa ahora el cuadro blanquirrrojo, más allá de su problema judicial.

El jugador, en cualquier caso, maneja alternativas. Ya contamos en ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión que Mir tiene un contrato de trabajo pactado con el Tijuana y su intención pasaría por marcharse el próximo verano al club mexicano. Un movimiento del que sólo es conocedor de forma oficial el juzgado, puesto que Mir tuvo que pedir permiso para poder salir del país si se da el caso.

Carta completa de Rafa Mir

«Ha llegado el momento de despedirme de vosotros. No es fácil poner en palabras lo que uno siente cuando deja un lugar que ha sido como su casa. Ya son siete años de vinculación con el club, y este último hice un gran esfuerzo por regresar, ilusionado con el proyecto y con la firme intención de dar el cien por cien.

A nivel colectivo no comenzamos como queríamos, y en lo personal me tocó afrontar la primera lesión de toda mi carrera. Pero los retos están para afrontarlos, y con trabajo, constancia y compromiso se superan. Siempre puse al equipo por delante de todo.

Juntos hemos peleado para cambiar la dinámica y acercarnos a los puestos europeos. Esa ambición, ese espíritu de lucha, es lo que necesita este club, y estoy convencido de que el Valencia volverá pronto al lugar que le corresponde.

Gracias al club y a la dirección deportiva por confiar en mí. Agradezco también al cuerpo técnico, staff y a todos mis compañeros por cada momento compartido, tanto en los buenos como en los difíciles. Y, por supuesto, gracias a la afición. Vuestra entrega y apoyo incondicional han sido fundamentales en cada partido. Siempre estaré orgulloso de haber defendido este escudo. Nos vemos en el camino«.