Rafa Mir celebra sus diez años de carrera con un mensaje de agradecimiento al Sevilla: «Todo ha sido parte del camino»

Rafa Mir juega desde el último mercado veraniego de fichajes como cedido en el Elche. El delantero sigue perteneciendo al Sevilla, club al que, si nada cambia, tendrá que regresar en junio cuando acabe la temporada ya que tiene todavía por delante ... un año y medio de contrato (hasta junio de 2027). En el equipo franjiverde está rindiendo a buen nivel y ahora además celebra sus diez años como futbolista profesional, un momento que ha aprovechado para mandar un mensaje de agradecimiento a todos los clubes a los que ha pertenecido incluyéndose entre ellos el Sevilla, club con el que ha tenido encontronazos en los últimos tiempos pese a su situación contractual.

A través de una publicación en su perfil de Instagram ha querido recordar esta efeméride. El post señala lo siguiente: «Hoy se cumplen 10 años de mi debut como futbolista profesional, y no puedo evitar mirar atrás lleno de gratitud. Diez años de esfuerzo, alegrías, derrotas, aprendizajes y, sobre todo, crecimiento. Gracias a cada uno de los equipos por los que he tenido el privilegio de pasar: @valenciacf , @wolves , @udlaspalmasoficial , @officialnffc , @sdhuesca , @sevillafc , @elchecf y @sefutbol , gracias por abrirme las puertas, confiar en mí y permitirme defender vuestros colores. Cada ciudad, cada compañero, cada entrenador y cada afición ha dejado algo en mí. He vivido momentos que jamás olvidaré y otros que me hicieron más fuerte. Todo ha sido parte del camino. Gracias a mi familia, amigos, compañeros, cuerpos técnicos, directivos y a cada persona que ha estado a mi lado en esta aventura. Y gracias también a los que nunca dejaron de creer en mí, incluso cuando el camino se hacía difícil. Hoy celebro una década en este deporte que amo, y sigo con la misma ilusión del primer día. Vamos por más».

Rafa Mir tuvo un fuerte encontronazo con Víctor Orta cuando quiso marcharse al Valencia en el mercado invernal de enero de 2024. Se acabó marchando al equipo che para jugar allí la temporada 24-25 como cedido y este verano, tras rechazar algunas ofertas, acabó recalando también a préstamo en el Elche, club que cuenta con una opción de compra para poder quedarse definitivamente con un futbolista que ha anotado hasta el momento cuatro goles en las primeras trece jornadas de competición. Uno de ellos lo anotó en el Ramón Sánchez-Pizjuán durante el Sevilla-Elche (2-2). Su efusiva celebración no sentó bien a la afición sevillista y a alguno de sus excompañeros. Él se defendió afirmando que «tengo un cariño y un respeto enorme por esta afición que no se va por celebrar un gol». Más allá de todo ello, el futbolista sigue pendiente de un proceso judicial en el que está envuelto como posible infractor de un delito de agresión sexual.

Como sevillista, Rafa Mir conquistó una Europa League y anotó 24 goles en 105 partidos oficiales. Llegó al club en el mercado invernal de 2021 procedente del Wolverhampton Wanderers inglés a cambio de 16 millones de euros.