Rafa Mir celebra sus diez años de carrera con un mensaje de agradecimiento al Sevilla: «Todo ha sido parte del camino»

El delantero recuerda a todos los equipos en los que ha podido jugar

Tiene contrato con el Sevilla hasta 2027

Rafa Mir: «Tengo un cariño y un respeto enorme por esta afición que no se va por celebrar un gol»

Rafa Mir: «Del Nido Carrasco es un buen tío y le deseo lo mejor»

Rafa Mir, durante su presentación como futbolista del Sevilla
Rafa Mir, durante su presentación como futbolista del Sevilla

N. P.

Rafa Mir juega desde el último mercado veraniego de fichajes como cedido en el Elche. El delantero sigue perteneciendo al Sevilla, club al que, si nada cambia, tendrá que regresar en junio cuando acabe la temporada ya que tiene todavía por delante ... un año y medio de contrato (hasta junio de 2027). En el equipo franjiverde está rindiendo a buen nivel y ahora además celebra sus diez años como futbolista profesional, un momento que ha aprovechado para mandar un mensaje de agradecimiento a todos los clubes a los que ha pertenecido incluyéndose entre ellos el Sevilla, club con el que ha tenido encontronazos en los últimos tiempos pese a su situación contractual.

