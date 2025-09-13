Rafa Mir: «Tengo un cariño y un respeto enorme por esta afición que no se va por celebrar un gol»

Rafa Mir fue uno de los claros protagonistas del Sevilla-Elche con el que se abrió la jornada cuatro de LaLiga EA Sports. El delantero murciano anotó el que momentáneamente fuera el 1-2 de falta directa y festejó con euforia y rabia el gol incluso señalándose su nombre de espaldas a la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán. Mir, que está cedido en el Elche por parte del Sevilla, enfadó a la afición local, aunque tras el partido aseguró que respeta al club nervionense.

«Es una celebración nueva que estaba haciendo estos partidos, no es nada especial ni es ninguna manera de nada. Contento por seguir sumando y devolviendo la confianza a este equipo. Esta es la línea y nos vamos con un punto que hay que hacer bueno la semana que viene», comentó a DAZN para posteriormente reconocer que no es la primera vez que es silbado en Nervión ya que «alguna vez me habían pitado ya aquí». «Tengo un cariño y un respeto enorme por esta afición que no se va por celebrar un gol. Sólo que ahora defindo otra camiseta y es lo que toca», indicó.

«Tengo ganas de marcar siempre. Sí que es verdad que hoy era un día especial, una vuelta a casa en la que he podido vivir muchas cosas, hacer goles, ganar una Europa League... Le tengo un cariño muy grande a esta afición, pero ahora defiendo esta camiseta y lo hago a muerte», comentaba también restándole importancia al tanto conseguido ya que lo cataloga como «un gol más». «Para mí es importante marcar y devolver la confianza también teniendo respeto a un equipo del que vengo y estoy cedido. Esroy muy feliz de haber podido volver y jugar. El último tiempo aquí no fue fácil y se junta todo un poco. Las celebraciones hay que hacerlas, es complicado hacer un gol y hay que hacerlas», añadía en palabras a Movistar LaLiga.

Rafa Mir suma tres goles en cuatro partidos con el Elche y considera que la clave para haber alcanzado este rendimiento son «la confianza y los minutos», algo que deja entrever que le faltó en el Sevilla. «Aquí no tuve esa suerte de poder tener. El primer año estuve a gran nivel, en el segundo no tanto y en el tercero fue como fue por alguien que ya no está aquí. Hay que tomarlo con naturalidad. Súper agradecido al Sevilla y también al Elche por esta oportunidad», concluyó.