Quique Sánchez Flores diagnostica al Sevilla: «La confianza no recorre nuestro vestuario y no es fácil convencer a todo el mundo de que haga lo mismo»

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, pasó por sala de prensa tras la derrota sufrida por su equipo ante el Athletic Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico madrileño reconoció que su equipo no estuvo bien y que hay mucho en qué trabajar.

«El Athletic es un equipo que aprieta bien arriba y defiende bien. Creo que hemos cometido errores que habíamos visto durante la temporada; errores de conexiones de defensas con centrocampistas, pases fáciles, entregas al contrario, riesgos innecesarios, pases horizontales en zona de inicio... Cosas que ha alimentado la presión del rival y nos ha alejado mucho de la portería contraria. Nos ha alejado mucho la posibilidad de instalarnos en campo contrario. De la primera parte, sólo rescatar cinco minutos en los que hemos estado en campo contrario y recuperando rápido, que era la idea. En el segundo tiempo, más allá del sistema, creo que el equipo ha estado mejor. Ha estado más apretado, más fácil en la circulación, más cerca del área, ha recuperado más rápido... Pero, claro, para entonces, el partido ya se puso complicado y nos costó mucho», reflexionó.

Acerca del muy deficiente primer tiempo cuajado por los suyos, el entrenador comentó lo siguiente: «Los chicos van a salir hacia adelante, no tengo ninguna duda. Ahora bien, están en una situación complicada, donde la confianza no recorre nuestro vestuario y no es fácil convencer a todo el mundo de que haga lo mismo. Cuando las cosas no salen, los chicos tienden a desordenarse, lo cual es bastante comprensible, pero está en nuestra tarea que estas cosas no ocurran. Nunca he llegado a un club que estuviera mal donde en el primer partido haya estado bien y, al segundo, haya tenido continuidad. No. Las cosas van a ser difíciles. Cuesta quitar de en medio errores que nos hacen peores. Semillar virtudes es algo difícil en medio de la confusión. Por lo tanto, vamos a hacerlo, pero va a llevar un proceso. Con esto quiero decir que con los chicos hay que tener paciencia. Los procesos que he conocido de equipos así han sido todos duros. En algunos momentos, como entrenador, te sientes muy desabrigado porque pasan cosas que saben que pueden pasar, es muy poco tiempo dirigiendo al equipo».

«Tenemos un arma emocionante y enorme con la afición del Sevilla. En cuanto el hemos dado algo, ha reaccionado, pero ese algo lo quieren ver continuamente y me parece lógico. Por lo tanto, trabajaremos para que este campo nos ayude. Que estén enfadados, lo entiendo. Que estén enojados y lo muestren, me parece normalísimo. En un porcentaje altísimo de la historia del Sevilla siempre han estado con el club y, puntualmente, algunos años, pasa esto. Hay un desarraigo y un alejamiento sobre los jugadores y el equipo. Entendemos que hay que trabajar para que la situación vuelva a su sitio», comentó sobre el ambiente vivido en Nervión.

El estado de Gudelj y del resto de lesionados: «Ha tenido un problema que se ha ido repitiendo durante la semana, un bloqueo de su rodilla. Lo que no hemos hecho es forzar. Le hemos preguntado si estaba para jugar, él estaba bien y hoy ha vuelto a tener un bloqueo. Ya está otra vez desbloqueado, pero esto, cuando las cosas están mal, ocurre. Que los lesionados se lesionan más, que los que tienen que recuperarse se recuperan más tarde... Si los dejamos que se caigan y sigan esta corriente, entonces sí que estaríamos más. Tenemos que sostener eso, con toda la fuerza con la que llevamos, para volcarlo al otro lado. Va costar, va a tener su esfuerzo, pero no pensábamos que fuera a ser distintos».

El Sevilla cierra la primera vuelta con unos más que insuficientes dieciséis puntos algo sobre lo que Quique señaló que su intención es «que los datos no nos abrumen porque tenemos que seguir trabajando». Esos 16 puntos sin insuficientes, pero quedan 60. Este es un equipo que puede hacer más del 50% de los puntos, creo que sí. Hay una plantilla con muchos jugadores por recuperar, por poner en forma. Es un equipo que tiene que recuperar piernas y hacer otras cosas. Vamos a alentar a los jugadores, sobre todo, para que se dejen orientar y podamos hacer las cosas bien», indicó un entrenador que pidió al club que se mueva en el mercado. «Sé que la dirección deportiva está trabajando, sé que se van a ir jugadores y sé que van a venir jugadores. Sí que puedo confirmar que, los que están dentro, tienen muchas ganas de recuperarse. Los tenemos bastante cerca de estar en el campo. Creo que, cuando todos los que faltan estén, puede ser un Sevilla diferente», señaló al respecto.

