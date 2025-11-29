Suscríbete a
Cómo quedaría el Sevilla en la clasificación si gana el derbi al Betis

Los de Matías Almeyda sumarían la mayor cantidad de puntos tras las primeras catorce jornadas de las últimas cuatro campañas

El Sevilla de Almeyda, espoleado por más de 13.000 almas en su último entrenamiento antes del derbi ante el Betis

Chidera Ejuke, durante un momento del derbi sevillano de la temporada 2024-25 disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán Raúl Doblado

Fede Tozzo

El Sevilla FC y el Real Betis protagonizarán este domingo 30 de noviembre (16.15 horas) el primer derbi sevillano de la temporada 25-26. Ambos conjuntos llegan al duelo con varias bajas sensibles, pero con la ilusión de darle una ... alegría a su afición. Ninguno de los dos está atravesando su mejor momento en LaLiga, habiendo ganado solo uno de los últimos cinco encuentros.

