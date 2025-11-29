Cómo quedaría el Sevilla en la clasificación si gana el derbi al Betis

El Sevilla FC y el Real Betis protagonizarán este domingo 30 de noviembre (16.15 horas) el primer derbi sevillano de la temporada 25-26. Ambos conjuntos llegan al duelo con varias bajas sensibles, pero con la ilusión de darle una ... alegría a su afición. Ninguno de los dos está atravesando su mejor momento en LaLiga, habiendo ganado solo uno de los últimos cinco encuentros.

Los de Nervión, ganadores del último derbi disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en octubre de 2024 con un solitario gol del belga Dodi Lukébakio desde el punto de penalti, aspiran a sumar una racha de ocho derbis seguidos sin perder en casa, algo que tan solo ha pasado una vez en el siglo XXI. La última derrota del cuadro hispalense ante su eterno rival data del año 2018.

Si los de Matías Almeyda obtuviesen la victoria, alcanzarían los 19 puntos, lo que sería la mayor cosecha de puntos de las últimas cuatro temporadas. Con ese hipotético triunfo, sumado a potenciales tropiezos del Elche, Real Sociedad, Athletic Club y Getafe, los sevillistas podrían acabar la jornada en séptima posición, a tan solo dos puntos del Betis.

De los cuatro equipos que se encuentran por delante en la clasificación de los sevillistas, dos de ellos se enfrentan entre sí esta semana (Getafe y Elche), por lo que un empate entre ambos podría aumentar las opciones de los nervionenses de adelantarles. Por su parte, la Real Sociedad recibirá en casa a un Villarreal que viene de ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros, y el Athletic Club viajará a Valencia para vérselas con el ascendido Levante.

Los hispalenses no acaban una jornada entre los ocho primeros clasificados desde la octava fecha del campeonato. En esa ocasión, el 5 de octubre, se dio la contundente victoria de los andaluces ante el FC Barcelona por 4-1. Las numerosas lesiones, la falta de creatividad y la escasa puntería han sido algunos de los lastres que han impedido a los de Almeyda replicar la actuación que tuvieron los suyos contra el cuadro catalán en los duelos posteriores.