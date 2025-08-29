Suscríbete a
El Sevilla inscribe a Odysseas Vlachodimos

El portero griego podrá jugar ante el Girona si Almeyda decide alinearlo

Las inscripciones alivian a Almeyda de cara a colocar un once competitivo en Girona

Vlachodimos, durante su presentación con el Sevilla
Vlachodimos, durante su presentación con el Sevilla rAÚL dOBLADO
Nacho Pérez

El Sevilla ha logrado registrar a Odysseas Vlachodimos. El portero griego podrá ya jugar a partir de la tercera jornada con el cuadro nervionense tras no haber estado a disposición de Matías Almeyda con anterioridad.

Vlachodimos llegó al Sevilla el pasado 12 de agosto. El guardameta se sumó al cuadro nervionense como cedido procedente del Newcastle United y ha estado entrenando con el resto de los futbolistas del Sevilla sin poder jugar al igual que Alfon y Gabriel Suazo. Ahora todos ellos tienen la opción de poder disfrutar de minutos si Matías Almeyda decide alinearlos.

César Azpilicueta, llegado el viernes a Sevilla y cuyo fichaje todavía no es oficial, es el futbolista que en estos momentos no ha sido inscrito. Tampoco figuran como jugadores del club en estos momentos Joan Jordán, Kelechi Iheanacho y Álvaro Fernández.

Vlachodimos llegó para reforzar una portería en la que Nyland no termina de transmitir la seguridad buscada por el club y Álvaro Fernández no convence pese a haber renovado hace poco. Este contexto podría ya hacerlo titular.

