Las alternativas de Almeyda para suplir a Azpilicueta en el eje de la zaga del Sevilla FC

Con la ausencia en los próximos partidos de César Azpilicueta, lesionado para 2-3 semanas, Matías Almeyda deberá reestructurar su alineación, empezando por la inminente cita ante la Real Sociedad del próximo viernes, e introducir, como mínimo, a un nuevo central en ... su equipo, dependiendo de si mantiene la defensa de cuatro como en los últimos choques contra el Barça y el Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, o si por el contrario vuelve a una línea de tres centrales que también ha empleado en otras fases de este campeonato.

El abanico es variado en este sentido para el entrenador, que cuenta con jóvenes como Ramón Martínez, quien sustituyó al navarro sobre el verde el día del Mallorca, o Andrés Castrín, importante en el arranque de LaLiga para Almeyda, si bien ayer bajó al Sevilla Atlético para disputar su primer partido del curso con el primer filial de Jesús Galván. En cualquier caso, no le faltan alternativas al entrenador en esa posición en la que el capitán Marcao parece fijo. Cuenta igualmente con Kike Salas e incluso con un Tanguy Nianzou que se espera que pueda estar recuperado de cara al encuentro ante la Real Sociedad.

El fichaje Fabio Cardoso es otro de los que opta al puesto. Llama la atención, a este respecto, la escasa participación que está teniendo el luso. Sólo ha jugado un partido, ante el Rayo, con un rendimiento aceptable en un partido que ganaron los nervionenses con mucho sufrimiento en Vallecas (0-1), con gol de Akor y manteniendo la puerta a cero.

En el feudo madrileño disputó Fabio Cardoso sus primeros minutos como sevillista (77) y los últimos hasta el momento. A partir de ese choque, en el que firmó una buena actuación en una línea de tres centrales, el portugués volvió al ostracismo, siendo el central de la plantilla menos utilizado hasta la fecha de los siete diferentes que han ocupado el eje de la zaga.