Suscríbete a
+Nervión

Las alternativas de Almeyda para suplir a Azpilicueta en el eje de la zaga del Sevilla FC

Hasta siete centrales diferentes ha utilizado el entrenador argentino en lo que va de liga

Azpilicueta sufre una lesión en los aductores

Fabio Cardoso jugó en una defensa de tres centrales ante el Rayo
Fabio Cardoso jugó en una defensa de tres centrales ante el Rayo AFP
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con la ausencia en los próximos partidos de César Azpilicueta, lesionado para 2-3 semanas, Matías Almeyda deberá reestructurar su alineación, empezando por la inminente cita ante la Real Sociedad del próximo viernes, e introducir, como mínimo, a un nuevo central en ... su equipo, dependiendo de si mantiene la defensa de cuatro como en los últimos choques contra el Barça y el Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, o si por el contrario vuelve a una línea de tres centrales que también ha empleado en otras fases de este campeonato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app