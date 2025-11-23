Suscríbete a
Alineaciones probables del Espanyol - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Almeyda recupera a varios efectivos para encarar el choque posterior al anterior parón liguero

Dónde ver Espanyol - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Almeyda: «Tenemos prácticamente a todos los jugadores recuperados»

Entrenamiento previo al Espanyol - Sevilla de LaLiga en la ciudad deportiva sevillista
Entrenamiento previo al Espanyol - Sevilla de LaLiga en la ciudad deportiva sevillista
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Vuelve LaLiga tras un parón de selecciones al que el Sevilla FC se marchó tras cortar una racha de tres derrotas consecutivas en la competición doméstica, después de vencer 1-0 a Osasuna hace dos semanas. Ahora, los nervionenses encaran un nuevo choque, ... ante el RCD Espanyol, con el que cerrarán esta 13ª jornada. Será este lunes, a partir de las 21.00 horas, cuando blanquiazules e hispalenses se midan en el RCDE Stadium.

