Alineaciones probables del Espanyol - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

La última victoria a domicilio del Sevilla fue en la primera ronda de la Copa del Rey, ante el Toledo (1-4). Sin embargo, en LaLiga, los sevillistas no suman de tres fuera de Nervión desde finales de septiembre, cuando vencieron en Vallecas al Rayo (0-1). Por su parte, el Espanyol viene de caer la pasada jornada en su estadio, ante el Villarreal (0-2); ese partido y el del Betis (1-2) en la 8ª jornada han sido los únicos que el conjunto barcelonés ha perdido como local.
La posible alineación del Sevilla ante el Espanyol
Gracias a estos días de parón, Matías Almeyda ha podido ir recuperando efectivos, de manera que jugadores como Agoumé, Alexis y Cardoso ya están disponibles para el técnico. También ha entrado Marcao en la convocatoria, quien se incorporó el pasado jueves a los entrenamientos. Por el contrario, son bajas Nianzou, por lesión, y Carmona, por sanción; asimismo, Isaac y Azpilicueta se encuentran en la recta final de la recuperación de sus respectivas lesiones. «Prácticamente tenemos a todos los jugadores recuperados después de este parón de selecciones», admitió el técnico argentino durante la rueda de prensa previa al encuentro de este lunes en Barcelona.
Sevilla FC
Odysseas; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Mendy, Sow; Peque, Vargas y Akor.
A pesar de las recuperaciones, Almeyda no forzaría desde el inicio del choque ante el Espanyol a jugadores que recién han salido de sus respectivas lesiones.
La posible alineación del Espanyol ante el Sevilla
Con pocas bajas afrontará también el Espanyol este partido ante el Sevilla. Y es que Manolo González solo echará en falta al lesionado Javi Puado en una convocatoria a la que vuelven Carlos Romero y Terrats, quienes no pudieron participar en el anterior choque ante el Villarreal por la cláusula del miedo.
RCD Espanyol
Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Roberto y Kike García.
Con respecto al once de la anterior jornada, las novedades en el once españolista serían Romero en el lateral zurdo y Kike García en el ataque.
