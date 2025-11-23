Alineaciones probables del Espanyol - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Vuelve LaLiga tras un parón de selecciones al que el Sevilla FC se marchó tras cortar una racha de tres derrotas consecutivas en la competición doméstica, después de vencer 1-0 a Osasuna hace dos semanas. Ahora, los nervionenses encaran un nuevo choque, ... ante el RCD Espanyol, con el que cerrarán esta 13ª jornada. Será este lunes, a partir de las 21.00 horas, cuando blanquiazules e hispalenses se midan en el RCDE Stadium.

La última victoria a domicilio del Sevilla fue en la primera ronda de la Copa del Rey, ante el Toledo (1-4). Sin embargo, en LaLiga, los sevillistas no suman de tres fuera de Nervión desde finales de septiembre, cuando vencieron en Vallecas al Rayo (0-1). Por su parte, el Espanyol viene de caer la pasada jornada en su estadio, ante el Villarreal (0-2); ese partido y el del Betis (1-2) en la 8ª jornada han sido los únicos que el conjunto barcelonés ha perdido como local.

La posible alineación del Sevilla ante el Espanyol

Gracias a estos días de parón, Matías Almeyda ha podido ir recuperando efectivos, de manera que jugadores como Agoumé, Alexis y Cardoso ya están disponibles para el técnico. También ha entrado Marcao en la convocatoria, quien se incorporó el pasado jueves a los entrenamientos. Por el contrario, son bajas Nianzou, por lesión, y Carmona, por sanción; asimismo, Isaac y Azpilicueta se encuentran en la recta final de la recuperación de sus respectivas lesiones. «Prácticamente tenemos a todos los jugadores recuperados después de este parón de selecciones», admitió el técnico argentino durante la rueda de prensa previa al encuentro de este lunes en Barcelona.

La posible alineación del Sevilla ante el Espanyol Sevilla FC Odysseas; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Mendy, Sow; Peque, Vargas y Akor.

A pesar de las recuperaciones, Almeyda no forzaría desde el inicio del choque ante el Espanyol a jugadores que recién han salido de sus respectivas lesiones.

La posible alineación del Espanyol ante el Sevilla

Con pocas bajas afrontará también el Espanyol este partido ante el Sevilla. Y es que Manolo González solo echará en falta al lesionado Javi Puado en una convocatoria a la que vuelven Carlos Romero y Terrats, quienes no pudieron participar en el anterior choque ante el Villarreal por la cláusula del miedo.

La posible alineación del Espanyol ante el Sevilla RCD Espanyol Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Roberto y Kike García.

Con respecto al once de la anterior jornada, las novedades en el once españolista serían Romero en el lateral zurdo y Kike García en el ataque.