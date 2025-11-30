La ciudad de Sevilla se viste de derbi para su día grande

Se terminó la espera. No queda tiempo casi ni para conseguir el clásico avituallamiento para ver este tipo de partidos en casa con familia o amigos. La hora designada provoca que ni siquiera estén los platos en la mesa, puesto que la hora de comer ... un domingo en Sevilla no suele ser mucho antes. Y en días señalados, menos. Porque los días grandes lo son por cambiar la dinámica del mismo. Por entender que la hora no importa. Por disfrutar de cada minuto de la espera. Parecido a ese Domingo de Ramos que pasa demasiado deprisa cuando su víspera (la cuaresma) se hace eterna con el ansia de ver la primera en la calle. Al derbi sevillano le sucede igual. Se habla de su fecha desde que sale el calendario. Se retan los aficionados rivales con un 'ya te cogeré' cuando toque la campana. Sevilla y Betis se disputan más que tres puntos. Más que una victoria o una derrota. Es el partido que marcará, para bien o para mal, el gesto sonriente o el morro torcido de la próxima semana. O de cada vez que un sevillista y un bético se crucen por la calle. Es la magia de una ciudad que vive con pasión lo que entiende que es suyo. Y de nadie más.

Tras esa mística y misterio para el que lo ve desde lejos, sólo se esconde un partido de fútbol, donde los nervios juegan malas pasadas y suelen entregar partidos de mucha testosterona y poco juego. Con tantos enfrentamientos previos es evidente que ha pasado de todo. Goleadas por las dos partes o victorias inesperadas para los dos barrios. Y muchas polémicas. Demasiadas. Siempre se busca un culpable cuando el resultado es adverso. Es humano. Y no corresponde sólo a esta bendita ciudad el privilegio de escudarse en un tercero. La única verdad se llama fútbol, que decidirá si hay un equipo mejor que otro durante unos días por una victoria merecida o deja que cada cuál valore si un empate es bueno o malo.

Posible once Posible once Carmona Ángel Ortiz Aitor Ruibal Ejuke Marcao Altimira Bartra Fornals Agoumé Entrenador Entrenador Isaac Á. Valles Vlachodimos Marc Roca Cucho Peque Mendy Natan Azpilucueta Sistema de juego Sistema de juego Alexis Abde Juanlu Valentín Sus números esta liga Sus números esta liga Puesto Puntos Goles a favor Goles en contra Goles en contra Goles a favor Puntos Puesto 5 1 7 5 6 2 11º 16 21 5º 19 21 14 20 Victorias / Empates / Derrotas Victorias / Empates / Derrotas Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA Posible once Vlachodimos Azpilucueta Marcao Carmona Juanlu Mendy Agoumé Alexis Peque Ejuke Isaac Entrenador Sistema de juego Sus números esta liga Puesto Puntos 11º 16 Goles a favor Goles en contra 5 1 7 19 21 Victorias / Empates / Derrotas Posible once Á. Valles Natan Bartra Valentín Á. Ortiz Altimira Marc Roca Aitor Ruibal Abde Fornals Cucho Entrenador Sistema de juego Sus números esta liga Puesto Puntos 5º 21 Goles a favor Goles en contra 5 6 2 20 14 Victorias / Empates / Derrotas Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Muchos lo firmarían a priori para evitarse la tensión del derbi. Ese sufrimiento inevitable de quien lleva en el corazón un escudo heredado y siente que le están clavando un puñal si lo ve perder ante el eterno rival. No caben favoritismos, aunque en puridad siempre hay una plantilla mejor que otra, o un conjunto que llega en mejor momento de forma que su adversario. Sin ir más lejos, en el anterior derbi, el Betis se impuso en el Benito Villamarín al Sevilla tras una racha sin doblegar a los de rojo en su estadio que duraba demasiado tiempo. Los de Pellegrini llegaban lanzados en Europa y se mostraron superiores a un Sevilla que ya iba en franca caída. No se metió en zona de descenso por un punto. Eran rivales demasiado alejados como para competir, por mucho que el 2-1 final fuese un marcador corto. En el de la primera vuelta disputado en Nervión, la victoria cayó del lado local. El Sevilla superó también por la mínima (1-0) al Betis, demostrando que en inferioridad sabe jugar mejor este tipo de encuentros. Esa es su gran baza y el temor bético.

Porque el cuadro verdiblanco lleva tiempo siendo superior -sobre el papel- al Sevilla. Queda mejor en Liga y realiza ventas más importantes, además de acceder a un mercado más relevante en cuanto a las adquisiciones. Puede apostar fuerte, como ha sucedido con Antony, aunque finalmente el brasileño se quede sin vestir en un duelo de esta importancia. Las cosas del fútbol. También el Sevilla tiene que lamentar ausencias, sobre todo esas que ha acumulado en la última semana, saliendo de su once titular dos piezas básicas como Rubén Vargas y Suazo. Por tanto, tanto Almeyda como Pellegrini deberán darle una buena pensada a sus equipos y estrategias, siendo el argentino quien más debe arriesgar en su planteamiento para sorprender al experimentado chileno.

Las cifras del derbi en Nervión 34 8 12 Victorias del Sevilla Victorias del Betis Empates Goles a favor del SFC Goles a favor del RBB 61 98 Resultados, temporada a temporada El color indica el ganador del partido (en gris los empates) Goles marcados por cada equipo SFC RBB 0 3 1934-35 1 0 1935-36 4 3 1939-40 Mayor goleada del Sevilla en casa en un derbi 5 0 1942-43 2 4 1958-59 2 1 1959-60 1 1 1960-61 1 2 1961-62 2 0 1962-63 3 1 1963-64 4 2 1964-65 1 1 1965-66 1977 (El Betis acababa de ganar la Copa del Rey) 2 3 1967-68 3 1 1996-97 (0-3) 1971-72 2 0 1975-76 3 2 1976-77 Resultados que se ha repetido más veces 1 0 1977-78 2 1 1979-90 2 1 1980-81 1 1 1981-82 2 0 1982-83 2 1 1983-84 1 0 1984-85 1 0 1985-86 1 2 1986-87 1 3 1986-87 1 2 1987-88 1 0 1988-89 3 2 1990-91 2000-01 (Derbi en Segunda División) 0 1 1994-95 1 0 1995-96 0 3 1996-97 3 0 1999-00 0 0 2001-02 1 1 2002-03 2012-13 (Última gran goleada del Sevilla: 5-1) 2 2 2003-04 2 1 2004-05 1 0 2005-06 3 2 2006-07 3 0 2007-08 1 2 2008-09 1 2 2011-12 5 1 Tres temporadas seguidas del Betis sin marcar un solo gol 2012-13 4 0 2013-14 2 0 2015-16 2017-18 (Goleada del Betis a domicilio: 3-5) 1 0 2016-17 3 5 Mayor goleada del Betis y derbi con más goles en el estado del Sevilla 2017-18 3 2 2018-19 2 0 2019-20 1 0 2020-21 2 1 2021-22 0 0 2022-23 1 1 2023-24 1 0 2024-25 2022-23 (Último derbi de Joaquín. En la imagen, los dos grandes capitales de ambos equipos) 2024-25 (Último derbi en el Pizjuán, con victoria local: 1-0) Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA Las cifras del derbi en Nervión 8 Empates 34 12 Victorias del Sevilla Victorias del Betis Goles a favor del SFC 98 Goles a favor del RBB 61 Resultados, temporada a temporada El color indica el ganador del partido (en gris los empates) Goles marcados por cada equipo RBB SFC 0 3 1934-35 1 0 1935-36 4 3 1939-40 5 0 1942-43 2 4 1958-59 2 1 1959-60 1 1 1960-61 1 2 1961-62 2 0 1962-63 3 1 1963-64 4 2 1964-65 1 1 1965-66 2 3 1967-68 3 1 1971-72 2 0 1975-76 3 2 1976-77 1 0 1977-78 2 1 1979-90 2 1 1980-81 1 1 1981-82 2 0 1982-83 2 1 1983-84 1 0 1984-85 1 0 1985-86 1 2 1986-87 1 3 1986-87 1 2 1987-88 1 0 1988-89 3 2 1990-91 0 1 1994-95 1 0 1995-96 0 3 1996-97 3 0 1999-00 0 0 2001-02 1 1 2002-03 2 2 2003-04 2 1 2004-05 1 0 2005-06 3 2 2006-07 3 0 2007-08 1 2 2008-09 1 2 2011-12 5 1 2012-13 4 0 2013-14 2 0 2015-16 1 0 2016-17 3 5 2017-18 3 2 2018-19 2 0 2019-20 1 0 2020-21 2 1 2021-22 0 0 2022-23 1 1 2023-24 1 0 2024-25 El álbum fotográfico de los derbis 1977 (El Betis acababa de ganar la Copa del Rey) 1996-97 (0-3) 2000-01 (Derbi en Segunda División) 2012-13 (Última gran goleada del Sevilla: 5-1) 2017-18 (Goleada del Betis a domicilio: 3-5) 2022-23 (Último derbi de Joaquín. En la imagen, los dos grandes capitales de ambos equipos) 2024-25 (Último derbi en el Pizjuán, con victoria local: 1-0) Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Matías y Manuel son los verdaderos referentes de Sevilla y Betis, respectivamente. Las personas que comandan sus proyectos. Pellegrini está a punto de firmar su merecida renovación, alejando ya esa cantinela de su futuro de las tertulias béticas. Es un tema que se le ha escapado un poco al club de las manos en cuanto a los tiempos, con excesivo ruido con ese tema. Con todos acordado, a falta que dé el paso de la firma, su asignatura pendiente sigue estando en el derbi. En cómo afrontarlo y hacer valer el poderío del Betis en el derbi. Le cuesta. Hasta el último en su estadio no fue capaz de cantar victoria, una situación -casi la única- que le siguen afeando en los pasillos del Villamarín. Que no muerda en partidos así, con la necesidad de sentirse superior que tiene el Betis en este tipo de encuentros, y más en territorio enemigo.

Almeyda tiene la duda de cómo hincarle el diente al Betis. Cómo frenar un juego de ida y vuelta donde el adversario se siente más cómodo y atenazarlo con una presión asfixiante, cortocircuitando la medular con un campo de minas. Un partido parecido al que el Sevilla hizo contra el Barcelona, siendo conjunto totalmente distintos, aunque con esa sensación de partido grande al que se debe salir con la tensión por las nubes. En ese contagio, entre responsabilidad y euforia, es donde quiere situar el técnico argentino a los once gladiadores a los que les entregue la camiseta de titular. Tiene guardado más de un secreto. Se conocerá una hora antes de que todo arranque.

Porque el derbi se sirve a la hora del almuerzo. Bien frío. Sin tiempo para calentar ni casi pensar en las consecuencias del mismo. Un partido que no divide a una ciudad en dos, sino que la une en un sentimiento de nerviosismo descontrolado por festejar por unas horas que la bandera de tu club ondeará los primeros meses. Sevilla se viste de derbi para su día grande.