sevilla fc - real betis

La ciudad de Sevilla se viste de derbi para su día grande

La ciudad de Sevilla se viste de derbi para su día grande
Alberto Fernández

El Ramón Sánchez-Pizjuán acoge el primer duelo del curso futbolístico entre sevillistas y béticos, con la sensación de que el Betis llega mejor y con futbolistas más notables, pero con la incertidumbre de estos partidos

Se terminó la espera. No queda tiempo casi ni para conseguir el clásico avituallamiento para ver este tipo de partidos en casa con familia o amigos. La hora designada provoca que ni siquiera estén los platos en la mesa, puesto que la hora de comer ... un domingo en Sevilla no suele ser mucho antes. Y en días señalados, menos. Porque los días grandes lo son por cambiar la dinámica del mismo. Por entender que la hora no importa. Por disfrutar de cada minuto de la espera. Parecido a ese Domingo de Ramos que pasa demasiado deprisa cuando su víspera (la cuaresma) se hace eterna con el ansia de ver la primera en la calle. Al derbi sevillano le sucede igual. Se habla de su fecha desde que sale el calendario. Se retan los aficionados rivales con un 'ya te cogeré' cuando toque la campana. Sevilla y Betis se disputan más que tres puntos. Más que una victoria o una derrota. Es el partido que marcará, para bien o para mal, el gesto sonriente o el morro torcido de la próxima semana. O de cada vez que un sevillista y un bético se crucen por la calle. Es la magia de una ciudad que vive con pasión lo que entiende que es suyo. Y de nadie más.

