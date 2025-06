El proyecto del Sevilla FC pivotará sobre Matías Almeyda

Un mes ha pasado desde que el Sevilla FC confirmara su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. La agónica batalla ante Las Palmas se llevó la salud de más de un sevillista y puso en máxima alerta al consejo de administración, ... que sabía que tendría que remover mucho el avispero para no revivir una situación así a corto plazo.

El primer paso fue destituir a Víctor Orta y traer a Antonio Cordón, un perfil muy diferente al del madrileño, para dirigir las próximas tres planificaciones. O al menos eso se ha firmado por contrato. La siguiente zancada era elegir al técnico por el que debe cimentarse todo este nuevo proyecto.

Tras una semana de vaivenes con Imanol Alguacil, la ansiada llamada de Cordón al vasco se produjo y, al fin, se concretó la reunión de la que saldría 'corriendo' el ex de la Real Sociedad. El proyecto deportivo expuesto por el director de fútbol del Sevilla no convenció en absoluto al principal candidato al banquillo. La negativa de Imanol no se hizo de esperar y fue entonces cuando desde Argentina se empezó a activar la maquinaria.

Coincidiendo con la llegada de Cordón al Sevilla, el nombre de Matías Almeyda irrumpió como un satélite. Lo que fue en principio un ofrecimiento fue ganando enteros con las dudas de Imanol hasta que ayer se consumó el acuerdo. El perfil de Almeyda no casa con ninguno de los requisitos impuestos por el consejo de administración, que deseaba un entrenador nacional con experiencia en LaLiga.

No obstante, a Cordón le convencía más un técnico con las características del argentino y no llegó nunca a ver del todo a Imanol para el puesto. De esta forma, el director de fútbol sevillista ha dejado claro que ha venido para hacer las cosas a su manera. Por el momento, el club se pone en sus manos y reza para que estas apuestas den su recompensa. Tal es la confianza, que el Sevilla ha accedido a un acuerdo por tres años con Matías Almeyda. Un trato similar al que se le presentó a Imanol, con cláusulas de salida en las diferentes campañas para ambas partes al objeto de poder deshacer el vínculo sin cargas indeseadas si no llegan los resultados. La diferencia está en los emolumentos a percibir, menores para el argentino que los que estaba solicitando Imanol.

Una plantilla por confeccionar

Según fuentes cercanas a la negociación, el técnico argentino llegará a principios de la semana que viene a la capital hispalense para conocer su nuevo club y ser presentado de manera oficial. Almeyda tendrá unos quince días para aclimatarse, aunque ya sabe lo que es el Sevilla por dentro, puesto que vistió la elástica sevillista durante una temporada allá por 1997. No obstante, mucho ha llovido desde entonces, aunque la situación deportiva es similar a la que estaba viviendo el equipo en ese momento.

Tampoco le conviene al flamante técnico sevillista encariñarse con algunos de sus futbolistas, puesto que Cordón tiene la intención de revolucionar el vestuario por completo. Badé y Lukebakio, a priori, no cuentan para la campaña que vienen. El club tiene como prioridad venderlos este verano para aumentar los ingresos y mejorar su salud financiera. Ya en invierno llegaron ofertas golosas por ellos y ahora es el momento propicio para retomar esos intereses.

Otro que está dispuesto a salir del Sevilla Juanlu, el canterano renovó hace poco y el club le prometió ficha del primer equipo (y el dorsal número 16), pero el Nápoles está muy interesado en su contratación y, aunque por el momento no han aumentado su oferta de 15 millones de euros, tanto jugador como la entidad hispalense están abiertos a negociar.

El que sí ha dado un paso adelante para convencer a los nuevos es Akor Adams. El nigeriano se marchó ayer a su país, pero ha estado entrenando toda la semana en la ciudad deportiva para llegar de la mejor forma posible al 4 de julio, día en el que arrancará la pretemporada sevillista. El delantero es consciente de que no ha arrancado con buen pie aquí y tiene la intención de opositar a ser uno de los fichajes del verano. Tanto Cordón como Almeyda llegan con ideas nuevas y quien no se adapte a esta nueva situación no tendrá cabida en el equipo.