El provisional dorsal '16' de Juanlu en el Sevilla FC

Este viernes arranca LaLiga y los jugadores que ya están inscritos han elegido su dorsal para disputar esta primera jornada de la temporada 2025-26. En el caso del Sevilla, hay quince jugadores inscritos por el momento y algunos de ellos han cambiado sus dorsales con respecto al año pasado.

Aunque durante la pretemporada ya se vislumbró, Juanlu ha sido el heredero del dorsal '16', que Jesús Navas dejó huérfano el pasado mes de diciembre. Desde que Antonio Puerta falleció, el Sevilla FC pretende que ese número lo vista siempre un jugador de su cantera.

En este caso, el heredero natural es el de Montequinto, aunque todo parece indicar que lo portará durante muy poco tiempo. Las negociaciones entre Nápoles y Sevilla se han reactivado en las últimas horas y las sensaciones respecto al acuerdo son positivas. Juanlu ha entrenado este viernes y, en principio, se cuenta con él para el partido del próximo domingo ante el Athletic Club.

No obstante, todo puede cambiar en función del acuerdo que el Sevilla cierre con los italianos. A día de hoy, el domingo Juanlu se estrenará en LaLiga con el dorsal 16. Por su parte, Dodi Lukebakio ha pasado del 11 al 10, mientras que Nianzou ha cambiado su dorsal 24 al 5. Unos cambios que aún no son definitivos, porque hasta que no finalice el mercado de fichajes las piezas no se asentarán en el tablero.