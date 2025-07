Las primeras decisiones de Almeyda y Cordón: cuatro descartes que miran al mercado

La segunda convocatoria de Matías Almeyda en el Sevilla sí dejó secuelas. Una toma de decisiones de la mano de la dirección de fútbol y en consonancia con esos giros en la planificación. Cuatro descartes de importancia como los de Rafa Mir, Januzaj, Álvaro ... Fernández y Juanlu, cada uno con sus peculiaridades, pero que señalan la idea que ahora mismo se mantiene en Nervión, donde se necsita abrir hueco para poder realizar más incorporaciones.

Inscrito esta semana en LaLiga, un paso previo necesario para poder traspasarlo, el Sevilla prefirió no correr riesgos con Juanlu, después de esa negociación abierta con el Nápoles. No existe aún acuerdo entre clubes, ante esa postura inamovible de los dirigentes sevillistas, que solicitan 20 millones de euros por el canterano. Las distintas propuestas desde Italia se han ido acercando a esa cifra, entre fijo y variables, pero sin alcanzarla, lo que ha ido provocando frenazos cuando parecía que el traspaso estaba en vías de cerrarse. Con todo, las partes continúan siendo optimistas para que la operación pueda desbloquearse en breve, de ahí que Almeyda no incluyera a Juanlu en la expedición y que los contactos continúen con la idea de que a principios de semana pueda haber novedades. Diferentes son los otros tres casos. Rafa Mir y Januzaj regresan tras sus cesiones, mientras que Álvaro Fernández renovó su contrato con todavía el anterior director deportivo, Víctor Orta, en la entidad, pero, ahora mismo, ninguno aparece en los planes de la dirección de fútbol.

Ni la implicación ni la buena imagen ofrecida en los entrenamientos le ha servido a Rafa Mir para ganarse un hueco en la plantilla. La alta ficha y amortización del delantero ya dificultaba su inscripción, a lo que se añadió esta semana esas lesiones de Nianzou y Joan Jordán que complicaban ese rompecabezas que maneja Antonio Cordón. En el Sevilla se mantiene que el ciclo de Mir, que tiene dos años más de contrato, está acabado, aunque su salida también presenta aristas. El problema judicial que tiene pendiente dificulta que aparezcan pretendientes en España y Europa, como ya le ocurriera a Gonzalo Montiel en el pasado. Sí tiene alternativas Rafa Mir en otros mercados más exóticos, como la opción que se le abrió el curso pasado de ir a México, concretamente a los Xolos de Tijuana.

En la casilla de salida también está Januzaj, a quien le queda un año de contrato con el Sevilla, por una cantidad que supera los cinco millones de euros brutos. El Anderlecht se interesó en su contratación, pero el belga era reacio a esa alternativa, de ahí que el club le haya querido dejar claro que su futuro está lejos de Nervión.

Diferente es el caso de Álvaro Fernández. A Almeyda no le ha convencido lo que ha visto del portero, que ya estaba renovado con anterioridad, e incluso la idea de los técnicos pasa por fichar a otro cancerbero que compita con Nyland, con lo que el riojano tendría que buscar una salida. Con esos dos años de contrato vigentes, la solución tampoco parece sencilla, pero para el club tanto el noruego como el canterano Alberto Flores están ahora mismo por delante suya.