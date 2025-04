Así fue la primera titularidad de Akor Adams con el Sevilla

Akor Adams fue el segundo (y último) refuerzo del Sevilla FC en este mercado de invierno para compensar la salida de Ocampos y para cubrir el hueco de Kelechi Iheanacho. No obstante, el delantero proveniente del Montpellier aún no había podido demostrar nada, puesto que se lesionó en su segunda semana como sevillista. Una distensión en el muslo que lo dejó fuera de los terrenos de juego cinco jornadas.

García Pimienta lo recuperó ante el Athletic Club en el Sánchez-Pizjuán, pero lo sacó minutos residuales. Ante el Betis el pasado fin de semana jugó unos 25 minutos, pero fue irrelevante. No obstante, el bloqueo de Isaac Romero con el gol (sólo ha marcado tres goles en toda la temporada como titular) ha provocado que el técnico del Sevilla hiciera cambios en su once este domingo ante el Atlético de Madrid. No obstante, el técnico sevillista no quiso señalar al canterano en la previa del encuentro: «Akor Adams se merecía ser titular. No es un castigo a Isaac».

Lo cierto es que su presencia se notó durante la primera mitad del encuentro. El nigeriano atrajo a los centrales colchoneros y tuvo dos ocasiones de marcar: la más clara, un tiro que despejó Le Normand en la misma línea de gol. Una jugada por la que se pidió penalti a favor del Sevilla, tras el choque de Oblak con el delantero blanquirrojo, pero que Soto Grado no consideró dicha acción como tal.

El ariete se abrió muy bien a banda jugando de espaldas y al equipo se le ha visto cómodo jugando con él como punta de referencia. También tuvo un par de remates tras la reanudación. Llegado el minuto 68, Pimienta decidió jugar con dos puntas y metió a Isaac por Ejuke, mientras que mantuvo a Akor sobre el terreno de juego.

No obstante, el partido cayó en barrena a partir de ese momento, el Atlético aumentó su intensidad y en los últimos minutos del encuentro el conjunto colchonero logró remontar. Una vez más, la falta de efectividad de cara a portería penalizó al equipo de Pimienta que encadena tres derrotas consecutivas por primera vez esta temporada. Akor no pudo estrenarse como titular con gol, ni tampoco puntuando en casa.