Primera jornada y primeras polémicas: del penalti no pitado en el área del Athletic al señalado a Juanlu

El Sevilla FC se marchó al descanso de su duelo ante el Athletic Club de la primera jornada de LaLiga 25-26 con desventaja en el marcador. Nico Williams y Sannadi pusieron el 2-0 en el tramo final de un primer tiempo no exento de polémica.

Y es que el Sevilla había protagonizado los acercamientos al área rival más interesantes. Akor Adams vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego y realizó el primer disparo a puerta del encuentro. Idumbo también fue uno de los más activos dejando detalles de calidad con los que complicó a la defensa local. Los dos atacantes sevillistas además reclamaron penalti al caer dentro del área del equipo vizcaíno. Primero el belga lanzó un caño al rival y fue obstruido en su progresión. Hernández Maeso, árbitro del encuentro, entendió que el sevillista caía antes de que se produjera el contacto. Después, Akor Adams denunciaba que al recibir un balón dentro del área había sido empujado por Paredes. El árbitro entendió nuevamente que no había falta.

No dudó, eso sí, a la hora de sancionar la caída de Nico Williams dentro del área sevillista en el minuto 35. El internacional español había superado a Juanlu y, en una posición esquinada, caía al ser perseguido por el canterano. En esta ocasión, Hernández Maeso percibió que el quinteño había impedido con lo que aparentaba ser un leve toque, que Nico Williams progresara.

Nico Williams anotó el penalti y Sannadi poco antes del descanso ponían el partido muy cuesta arriba para el Sevilla que fue duramente castigado tras una decente primera mitad tras la que se fue con un 2-0 en el marcador.