El primer tercio del Sevilla FC: Almeyda es el jefe para recuperar la ilusión

El primer análisis de la temporada tiene base cuando se cumple el primer tercio de la competición. Apenas eso le ha bastado a Matías Almeyda, el entrenador elegido por Antonio Cordón y el consejo de administración el pasado verano, para convertirse en el jefe ... del Sevilla FC. El mensaje del argentino ha calado en el vestuario y en los aficionados, lo que ha permitido recuperar cierta ilusión con la temporada del equipo, aunque las deficiencias de una plantilla recortada en su gasto aparezcan para ensombrecer el buen trabajo.

Las sensaciones que dejan estos primeros 13 encuentros de la temporada son distintas a las de años anteriores. El Sevilla ha recuperado una identidad propia, con un compromiso colectivo para ejecutar la idea que Almeyda ha impuesto desde su llegada. Un fútbol de alto voltaje para lo que se requiere de una gran respuesta física de los futbolistas, que han asumido la libreta del entrenador para revertir la dinámica de campañas pasadas. Existen más luces que sombras en este primer tercio del campeonato, en el que sí ha quedado claro que Almeyda es el guía de este Sevilla, al menos en su apartado deportivo.

El partido ante el Espanyol puede representar un perfecto resumen de la temporada del Sevilla hasta el momento. Los de Almeyda fueron superiores a su rival en casi todas las facetas del juego, pero echaron en falta mayor efectividad en el remate y también haber ofrecido una mayor consistencia defensiva. Si la victoria lo hubiera aupado a zona europea, la derrota por dos goles lo dejaba decimotercero, por lo que el tanto que consiguieron al final los dejó undécimos, a cinco puntos de la sexta plaza y con la misma ventaja sobre el descenso. Un Sevilla con muchas virtudes, pero también con carencias, que aumentan con los problemas físicos que le vienen sucediendo a gran parte de sus futbolistas.

Almeyda, la voz del Sevilla

La misma convicción que mostró para ganarse a los dirigentes del Sevilla en aquella primera conversación en la distancia le ha servido a Almeyda para erigirse en la figura con mayor credibilidad para el sevillismo. El mensaje del argentino, tanto en cuestiones futbolísticas como cuando realiza sus peculiares reflexiones, le ha servido para ser la voz del Sevilla. Un paraguas necesario en una situación de inestabilidad institucional y problemas económicos que llevaron a una disminución del coste de la plantilla.

El rendimiento del equipo avala el trabajo del entrenador. Ni siquiera en el peor tramo, con tres derrotas seguidas ante Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid, el discurso del técnico perdió vigencia entre sus futbolistas o el aficionado. El Ramón Sánchez-Pizjuán vive este año un ambiente radicalmente distinto al de los últimos años, con el hincha volcado en ayudar al equipo y no tan pendiente del palco, por más que los últimos movimientos de una posible venta hayan puesto de nuevo a los dirigentes en el foco. La victoria ante Osasuna devolvió la calma y el duelo ante el Espanyol permitió recuperar la mejor versión del equipo, pese a que la falta de eficacia supusiera un lastre definitivo.

El único punto discutible para Almeyda pasa por ese excesivo número de derrotas. Siete en 13 partidos son demasiadas y el técnico también requiere un proceso de adaptación al campeonato español para valorar que en ocasiones un punto ayuda a alcanzar el objetivo. Aunque su idea sea siempre la de ir hacia delante, el calendario y el desarrollo de los partidos obligan a valorar esas igualadas para no facilitar derrotas como pudo ocurrir ante el Villarreal o el Mallorca.

La fragilidad atrás y las lesiones

La mejor versión del Sevilla ha llegado cuando puede imponer ese alto ritmo que pretende Almeyda. Para ello es necesario que el técnico cuente con los futbolistas mejor dotados físicamente, sobre todo en el centro del campo. Mendy y Agoumé, escoltados por Sow, le meten esa marcha más al equipo sevillista, sobre todo por la agresividad en los duelos, que son tan necesarios en el esquema hombre a hombre del entrenador.

Esa falta de fondo de armario en la medular ha hecho mella en el rendimiento del equipo como también en la zaga. La ausencia de Azpilicueta, con diferentes problemas musculares, eleva la fragilidad defensiva del equipo. Nianzou, con múltiples lesiones, tampoco ha podido consolidarse, mientras que los jóvenes Castrín y Ramón Martínez aparecen como soluciones de emergencia para cubrir huecos. Cardoso, uno de los refuerzos del verano, no cuenta con la confianza del técnico, al igual que Kike Salas, superado por Marcao en las rotaciones. Con todo, esa debilidad en la zaga se antoja uno de los puntos negros del equipo sevillista.

También el alto ritmo que exige el fútbol de Almeyda se ha encontrado con el problema de las lesiones. Una epidemia de dolencias musculares que comenzó en la pretemporada y que ha afectado hasta a 13 jugadores de la primera plantilla. Ni siquiera los planes especiales del cuerpo técnico con algunos futbolistas ha encontrado aún solución para esa problemática que también merma el rendimiento del equipo.