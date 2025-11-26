Suscríbete a
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

El primer tercio del Sevilla FC: Almeyda es el jefe para recuperar la ilusión

El equipo sevillista ofrece sensaciones distintas a años anteriores pese a sumar una sola victoria en los cinco últimos partidos

La epidemia del Sevilla FC: 13 jugadores con lesiones musculares en la 25-26

Samuel Silva

El primer análisis de la temporada tiene base cuando se cumple el primer tercio de la competición. Apenas eso le ha bastado a Matías Almeyda, el entrenador elegido por Antonio Cordón y el consejo de administración el pasado verano, para convertirse en el jefe ... del Sevilla FC. El mensaje del argentino ha calado en el vestuario y en los aficionados, lo que ha permitido recuperar cierta ilusión con la temporada del equipo, aunque las deficiencias de una plantilla recortada en su gasto aparezcan para ensombrecer el buen trabajo.

