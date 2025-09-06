Primer punto de la temporada para el Sevilla Atlético (1-1) El filial sevillista empata en el partido a domicilio con el CE Europa

El Sevilla Atlético ha sumado su primer punto de la temporada. Después de la derrota de la primera jornada en la visita del Ibiza (1-2), el equipo dirigido por Jesús Galván ha empatado (1-1) este sábado a domicilio con el CE Europa en la segunda jornada del Grupo II de Primera RFEF.

El filial sevillista se adelantó pronto en el marcador gracias al gol marcado por Iker Muñoz cuando apenas se habían disputado ocho minutos de encuentro. Con el resultado de 0-1 finalizó la primera mitad. Ya en el segundo tiempo llegó el que sería definitivo 1-1 en el marcador cuando Óscar Vacas marcó el gol del empate del CE Europa.

CE Europa: Juan Flere; Guillem, Campeny, Àlex Cano, Escoruela (Ibuki, m. 61); Caravaca (Pla, m. 60), Óscar Vacas (Khalid, m. 87), Izan; Adnane, Andrews y Jordi Cano (Mahicas, m. 91).

Sevilla Atlético: Alberto Flores; David López, Iker Muñoz, Espiñeira, Sergio Martínez; Miguel Sierra, Rivera, Lulo, Nico Guillén (Ibra, m. 76), Collado (Edu Altozano, m. 80); y Álex Costa (Raihani, m. 80).

Goles: 0-1, m. 8: Iker Muñoz. 1-1, m. 69: Óscar Vacas

Para el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 21.00, está previsto el partido Sevilla Atlético-Betis Deportivo correspondiente a la tercera jornada en el Grupo II de Primera RFEF.

